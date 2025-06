Brucia un’abitazione, vigili del fuoco al lavoro a Ranco

Intervento dei vigli del fuoco nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 giugno, a Uponne, frazione di Ranco. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno per un incendio ai danni di un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato due terrazze esterne di una casa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco oltre a carabinieri e polizia locale . Una parte dell’immobile è stata dichiarata inagibile a seguito dei danni subiti. Non si segnalano persone coinvolte. Ancora da chiarire le cause del rogo.