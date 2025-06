Brunello riabbraccia la sua tradizione: dopo 30 anni di attesa ritorna la “Brunellissima”, la corsa per tutti

Dopo trent’anni di assenza, a Brunello torna uno degli eventi più amati della tradizione locale: la «Brunellissima». E per celebrare il grande ritorno, l’edizione 2025 si presenta con una veste tutta nuova e un nome che promette divertimento per tutte le età: B-Runellissima.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Brunello con il patrocinio del Comune, si svolgerà lungo un suggestivo percorso immerso nei boschi del territorio, pensato per accogliere sia i più sportivi che le famiglie e i semplici appassionati di passeggiate nella natura. Il tracciato è stato recentemente testato e si preannuncia adatto a tutti, dai corridori agli amanti della camminata lenta.

A sottolineare il significato speciale di questa edizione è la presidente della Pro Loco, Antonella Castiglia, che racconta con entusiasmo: «Dopo 30 anni dall’ultima edizione ritorna la Brunellissima, che abbiamo chiamato B-Runellissima. Era un evento che aveva tantissimo successo nelle passate edizioni e speriamo si ripeta anche in questa. È una cosa che ho fortemente voluto, perché ho dei bellissimi ricordi legati a questa manifestazione».

L’evento si terrà domenica 22 giugno presso il Piazzale tessitura Ghiringhelli, nella zona industriale di via Campo di Maggio. La manifestazione prevede due distanze per soddisfare ogni esigenza: percorso da 5 km (con ristoro ai 5km), percorso da 10 km (non competitivo).

Le iscrizioni inizieranno alle 7:30, mentre la partenza è fissata per le ore 9:00. Per partecipare è richiesto un contributo di 5 euro a sostegno dell’evento.

Come sottolinea la presidente Castiglia: «Sarà un bellissimo percorso nei boschi: una bella passeggiata anche per chi non ama correre».

L’evento prevede diverse categorie di premiazione per valorizzare tutti i partecipanti:

1° uomo

1° donna

1° brunellese

1° brunellese (categoria femminile)

Il più piccolo partecipante

Il gruppo più numeroso

Le iscrizioni per i gruppi chiuderanno il 19 giugno.

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla comunicazione visiva della B-Runellissima, a partire dalla locandina che annuncia l’evento con una simpatica immagine di una capinera che corre. «Abbiamo un grafico bravissimo. Questa è la mia bambina, la mia terza bambina, la B-Runellissima: è davvero una cosa meravigliosa», conclude con emozione la presidente.

L’evento è parte del circuito Walter Coppe Challenge .

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

Sito web: www.prolocobrunello.org

Telefono: 393.9252919 – 339.5718132