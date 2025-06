Brunello riscopre la sua corsa: successo per la prima edizione della «B-Runellissima»

Domenica 22 giugno il paese di Brunello ha celebrato con entusiasmo il ritorno di una tradizione sportiva che mancava da trent’anni: la storica “Brunellissima”, rinnovata nel nome e nello spirito come B-Runellissima. Una manifestazione che ha saputo coniugare sport, natura e socialità, attirando oltre duecento partecipanti e aprendo la strada a nuove prospettive per il futuro.

L’iniziativa, organizzata con passione dalla Pro Loco di Brunello con il patrocinio del Comune, ha rappresentato molto più di un semplice evento podistico: è stato un momento di ritrovata comunità e riscoperta del territorio. La nuova denominazione “B-Runellissima” racconta l’intento di coinvolgere un pubblico ampio e variegato: bambini, famiglie, appassionati di corsa e amanti delle camminate. Il tracciato si è snodato lungo i suggestivi sentieri nei boschi del territorio brunellese.

«L’avevo sognata in grande e spero che la prossima edizione sia ancora più partecipata», ha dichiarato con soddisfazione Antonella Castiglia, presidente della Pro Loco. «Tutti ci han fatto i complimenti per l’organizzazione e per noi è già una grandissima soddisfazione».

I numeri confermano il successo: oltre 200 iscritti, tra corridori e camminatori. L’evento ha visto anche la collaborazione di numerosi volontari, che hanno contribuito all’accoglienza e alla sicurezza del percorso.

La «B-Runellissima» guarda già avanti: l’obiettivo della Pro Loco è quello di consolidare l’iniziativa e farla diventare un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni locali, proprio com’era un tempo.