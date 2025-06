Buona pensione Virginie Amic: il saluto del personale della Scuola Europea di Varese alla segretaria

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del personale della Scuola Europea di Varese alla segretaria Virginie Amic che va in pensione

“Félicitation pour ta retrait!”, “Wishing you a very happy and fulfilling retirement!”, “Alles Gute für deinen wohlverdienten Ruhestand!”, “Proficiat met je pensioen, een mooi moment om te ontspannen, te genieten en nieuwe avonturen te beginnen!”: sono le frasi di augurio per una bella e meritata pensione che si sentono echeggiare tra corridoi e cortili nelle lingue delle cinque sezioni della secondaria della Scuola Europea di Varese.

Ma poi ci sono quelle in spagnolo, portoghese, ceco, croato, danese, svedese, romeno, ungherese, polacco, greco e gaelico etc.. Sono rivolte alla Segretaria, per antonomasia, della scuola secondaria, Virginie Amic.

Una vita in questa scuola, si potrebbe dire: entra a 3 anni nella materna della sezione francese, Bac (esame di maturità) 1977 e rientra come Segretaria nel 1997 fino al 30 giugno prossimo quando andrà in pensione, consegnando all’intera comunità scolastica il suo sorriso come un bene prezioso.

Al di là delle formule di saluto, Virginie è considerata unanimemente il cuore e la mente dell’istituzione, l’archivio vivente, la memoria storica, il punto di riferimento per tutti i membri, per quelli che arrivano, a volte spaesati o incuriositi, per quelli che ci lavorano da tempo, per quelli che ripartono dopo anni.

Per i docenti, per gli studenti, per le famiglie, per i colleghi, per gli ispettori, per i direttori, per tutti. Il suo ufficio si affaccia con una grande finestra sul cortile centrale, snodo nevralgico di tutti gli spostamenti, e non c’è nessuno che, passando lì davanti, non ne riceva un saluto e un sorriso, non c’è nessuno che non abbia trovato ascolto.

Nel corso del tempo ha saputo trovare nelle tante lingue che conosce e nelle molteplici occasioni che una scuola così complessa e ricca presenta, espressioni di gioia, di congratulazioni, di sostegno, di consolazione.

Virginie conosce a perfezione il sistema delle Scuole Europee, le sue articolazioni, le sue stratificazioni, la sua storia e persino le sensibilità. E’una guida e una bussola, un calendario e un orologio per tutti quelli che approdano. Il suo stile di lavoro è fatto di competenza e gentilezza, disponibilità all’ascolto, al dialogo, alla risoluzione dei problemi.

Chi arriverà al suo posto si troverà a proseguire questa bella tradizione, un segno distintivo della segreteria che Virginie ha saputo incidere nel corso dei ventotto anni dedicati a questa scuola e a tutti coloro che hanno avuto modo di transitarci.

Per tali motivi intorno al suo ufficio in questi giorni si sente risuonare “Buona fortuna!”, “Buena suerte!” (Spagnolo), “Hodně štěstí!” (Ceco), “Veel geluk!” (Neerlandese/Olandese), “Viel Glück!” (Tedesco), “Lycka till!” (Svedese), “Mult noroc!” (Romeno), “Sok szerencsét!” (Ungherese), “Desejo-te muita saude!” (Portoghese), “Good luck!” (Inglese), “Held og lykke!” (Danese), “Sretno!” (Croato), “Nous te souhaitons le meilleur!” (Francese). “KΑΛΗ TYXH!”(Greco), “Go n-éirí an bóthar leat!” (Gaelico), “Powodzenia i szczęśliwej emerytury!” (Polacco), “Begalinės sėkmės!”(Lituano),Onnea (Finlandese), Veľa šťastia (Slovacco), Срећно (Serbo), Успех (Bulgaro).

E, soprattutto, da parte di tutti e in tutte le lingue… GRAZIE VIRGINIE!