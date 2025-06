Busto Arsizio e Gallarate: arriva il rinforzo di polizia con 14 nuovi agenti

Il Ministero dell’Interno ha deciso di inviare 10 nuovi agenti al Commissariato di Busto Arsizio e 4 a Gallarate. Queste assegnazioni colmeranno le carenze degli organici e garantiranno un miglioramento significativo nella sicurezza, con l’introduzione di una seconda volante serale a Gallarate.

Ad annunciarlo sono il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri all’indomani della serata organizzata ad Albizzate con il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni.

“Siamo davvero contenti e grati per le nuove assegnazioni degli agenti conferiti ai Commissariati di tutta Italia che vedono la provincia di Varese estremamente attenzionata dal Ministero dell’Interno – spiegano Cassani e Tovaglieri -. Arriveranno 10 nuovi agenti e Busto Arsizio e 4 a Gallarate. Tali nuove assegnazioni consentiranno al Commissariato di Busto di andare a colmare le carenze del Commissariato e a Gallarate di poter prevedere ogni sera la seconda volante di polizia che è necessaria per la sicurezza della città. Sono pochi i commissariati lombardi che avranno nuovi agenti e questo rende ancora più importante lo sforzo fatto dal Governo. Ringraziamo il Sottosegretario Molteni e il Ministro Piantedosi, per la vicinanza costante alla nostra provincia e per aver dato una risposta concreta alle necessità del nostro territorio certi che le nuove assegnazioni renderanno più sicure le nostre città”.