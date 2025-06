Cacciatori e beneficenza: al Lago Delio una gara di tiro per sostenere i ragazzi di “Magari Domani”

Domenica 29 giugno, presso il campo di tiro “Tav La Montagnola“ al Lago Delio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, si è svolta una sentita gara di tiro alla sagoma di cinghiale con uno scopo nobile: raccogliere fondi per l’associazione “Magari Domani Onlus”, impegnata nel sostenere l’autonomia di ragazzi affetti da sindrome di Down affinché possano costruirsi un futuro indipendente anche quando verrà a mancare il supporto familiare.

L’iniziativa, una “Gara di tiro a scopo benefico – Cacciatori e beneficenza”, è stata promossa dalle squadre di caccia collettiva al cinghiale della provincia di Varese, con il patrocinio dell’Ambito Territoriale Caccia Varese 1, unico sponsor della manifestazione. Un gesto concreto che dimostra come il mondo venatorio non sia solo passione per la natura, ma anche solidarietà verso chi ha più bisogno.

Il campo di tiro TAV La Montagnola, immerso in uno scenario mozzafiato (foto sopra), ha ospitato con grande disponibilità e professionalità i numerosi partecipanti, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati. Nella categoria “sagoma fissa” si sono distinti: 1° Teodoro Fittante 2° Fabrizio Bombardini 3° Ugo Balzari.

Per la categioria “sagoma corrente” i primi tre classificati sono stati: 1° Dario Nava 2° Michele Di Mauro 3° Francesco Cenereri.

Il trofeo assoluto è stato conquistato da Dario Nava, che ha primeggiato in entrambe le prove. La cerimonia di premiazione si è conclusa con la consegna del ricavato all’associazione “Magari Domani”, avvenuta alla presenza del consigliere regionale Romana Dell’Erba, alla quale va un sincero ringraziamento per la costante vicinanza e il sostegno concreto alle iniziative del territorio. Un evento che ha saputo unire sport, passione e solidarietà, lasciando un segno autentico nel cuore della comunità.