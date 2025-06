Cadegliano Festival, la “Piccola Spoleto” compie 15 anni nel nome di Menotti

Spettacoli, concerti, mostre, danza, lectio magistralis e percorsi guidati: torna a Cadegliano Viconago uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale varesina. Si tratta della XV edizione del Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, prestigiosa rassegna delle arti sceniche e figurative, che si svolgerà nei prossimi due weekend: 7-8 e 14-15 giugno 2025.

Un festival unico al mondo dedicato al Maestro Menotti

Nato nel 1911 a Cadegliano, Gian Carlo Menotti è stato uno dei più importanti compositori italiani del Novecento e fondatore del celebre Festival dei Due Mondi di Spoleto. Cadegliano Festival è l’unico evento al mondo espressamente a lui dedicato, e ne raccoglie l’eredità spirituale, artistica e culturale, proponendo un programma ricco e variegato, nel cuore del più ampio progetto Terra e Laghi Festival 2025.

«Come nel Festival dei Due Mondi – afferma la direttrice artistica Silvia Priori – vogliamo mettere in luce tutte le arti sceniche e figurative in un’onda armonica e inclusiva. Il tema di questa XV edizione è “Un’altra voce”: dove la differenza diventa armonia. Daremo spazio a ciò che non sempre si ascolta ma che l’arte sa riconoscere. Creeremo un luogo dove ogni arte, linguaggio, stile possa risuonare, in cui ogni differenza possa brillare».

Un intero paese si trasforma in un teatro diffuso

Gli spettacoli si svolgeranno in alcune delle più affascinanti location del paese, come Villa Menotti, casa natale del Maestro e sede di Teatro Blu, e la magnifica Villa Toletti, splendida dimora Liberty aperta in via eccezionale al pubblico. «Vorrei che il visitatore – continua Priori – lasciata l’auto all’ingresso del paese, potesse immergersi nella meraviglia dove l’arte accoglierà ogni suo passo. Le guide lo condurranno tra ville Liberty e parchi secolari, dove l’anima è libera di danzare e ogni voce ha un posto nel silenzio dell’arte».

Un programma densissimo, tra artisti di livello internazionale e buffet condiviso

Il programma, attivo dalle 15 fino a notte fonda, prevede una carrellata di eventi che spaziano tra spettacoli teatrali, concerti, vernissage, incontri con l’autore, danza e visite guidate. Tra gli ospiti più attesi:

Andrea Ortis, attore, drammaturgo e regista di fama internazionale, porterà a Cadegliano Frida Mi Amor in forma di reading, prima di approdare al Teatro Arcimboldi di Milano.

Massimo Priviero, cantautore amatissimo dal pubblico giovane; Gianfranco D’Adda, storico batterista di Franco Battiato; Silvia Priori, che presenterà Antigone, con testo del critico teatrale Mario Bianchi; Roberto Gerbolès, attore argentino, porterà un monologo sull’identità accompagnato dal cantautore Pablo Tevez, tra i più noti di Buenos Aires.

Grande attesa anche per le mostre personali di Luigi Bello, Norberto Cutillo e soprattutto del Maestro Doriam Battaglia, che presenterà Quantum Echoes a Villa Toletti.

Spazio anche ai più piccoli con due appuntamenti: “Le avventure di Tom Sawyer” del Sipario Onirico (domenica 8 giugno, ore 15.30 a Viconago) e “Il gatto e la volpe” del Teatro del Cerchio (domenica 15 giugno, ore 15.30 ad Arbizzo).

Quasi tutti gli eventi sono a ingresso gratuito: solo gli spettacoli serali delle 21 prevedono un contributo di 5 euro, con biglietti acquistabili su Eventbrite. Al termine, il consueto buffet serale condiviso: ogni spettatore è invitato a contribuire portando una specialità gastronomica, per brindare insieme sotto le stelle in un’atmosfera conviviale e autentica.

Un evento ispirato a chi ha inventato il Festival dei due mondi di Spoleto

Il Festival è nato con uno spirito ben preciso, ispirato a una celebre citazione dello stesso Gian Carlo Menotti, che alla domanda su perchè aveva creato il festival dei Due Mondi, rispose così: “In un’epoca come la nostra, in cui pochissime azioni sono concepite senza un tornaconto materiale, mi riesce difficile rispondere a questa domanda in maniera convincente. Tuttavia, l’unica vera risposta è questa: per la gioia della cosa in sé”.

E a questo si lega la motivazione degli oagranizzatori, come spiega Silvia Priori: «È proprio quella stessa sensazione che mi ha spinto a creare la Piccola Spoleto in un angolo remoto della nostra bella penisola: per la gioia della cosa in sé. Cadegliano è il luogo perfetto, così sereno, incantevole, lontano dai ritmi frenetici. Mi sembra di camminare ogni giorno con il Maestro accanto».

Il Cadegliano Festival è già stato premiato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con due medaglie di rappresentanza. Tra gli enti che sostengono l’iniziativa figurano: Ministero dello Spettacolo, Regione Lombardia, Regio Insubrica, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Cariplo e naturalmente il Comune di Cadegliano Viconago.

IL PROGRAMMA

SABATO 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

VERNISSAGE – SPECCHI DI TERRA MOSTRA DELL’ ARCH. NORBERTO CUTILLO A cura del Dott. Arch. Andrea Cassone

ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO

VERNISSAGE – TRA SUONO E SILENZIO MOSTRA DEL M° LUIGI BELLO A cura di Anna Bello in coll. con Galleria Poma di Mendrisio

SCUOLA TEATRO BLU

LA BELLA E LA BESTIA Corso bambini

AMLETO Corso adulti

ORE 18.00 – VILLA TOLETTI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VILLA TOLETTI, UN SECOLO DI STORIA” di Valeria Menotti

VERNISSAGE QUANTUM ECHOES – PERSONALE DEL M° DORIAM BATTAGLIA a cura di Carla Tocchetti

ORE 18.30 – CONCERTO MASSIMO PRIVIERO – LIVE ACUSTICO Special Guest Gianfranco D’ Adda

Aperitivo

ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16 CADEGLIANO

Teatro Prosa SILVIA PRIORI – ANTIGONE – Di Mario Bianchi con Silvia Priori – Introduce Prof. MARIO IODICE

In caso di pioggia: Sala consiliare Ingresso: € 5,00

A seguire: brindisi sotto le stelle

DOMENICA 8 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

SPECCHI DI TERRA – MOSTRA DELL’ ARCH. NORBERTO CUTILLO

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – CORTILE LUIGI BELLO

TRA SUONO E SILENZIO – MOSTRA DEL M° LUIGI BELLO

A cura di Anna Bello in coll. con Galleria Poma di Mendrisio

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – VILLA TOLETTI

QUANTUM ECHOES – PERSONALE DEL M° DORIAM BATTAGLIA

A cura di Carla Tocchetti

ORE 15.30– PIAZZA QUATTROCENTO A VICONAGO

Teatro Family IL SIPARIO ONIRICO – LE AVVENTURE DI TOM SAWYER dal romanzo di Mark Twain

Con Fabio Tosato e Mattia Grazioli Testo e regia Fabio Tosato

In caso di pioggia: Teatro oratorio di Viconago

8 GIUGNO – LAVENA PONTE TRESA (VA)

ORE 17.30 – ANFITEATRO PARCO HIRSCHHORN

SCUOLA TEATRO BLU LA BELLA E LA BESTIA – Corso bambini, AMLETO – Corso adulti

In caso di pioggia: Sala polivalente

SABATO 14 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

SPECCHI DI TERRA – MOSTRA DELL’ ARCH. NORBERTO CUTILLO

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – CORTILE LUIGI BELLO

TRA SUONO E SILENZIO – MOSTRA DEL M° LUIGI BELLO A cura di Anna Bello in coll. con Galleria Poma di Mendrisio

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – VILLA TOLETTI

QUANTUM ECHOES PERSONALE DEL M° DORIAM BATTAGLIA A cura di Carla Tocchetti

ORE 17.00 VISITA GUIDATA CON L’ARTISTA

ORE 18.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

BANDA COMUNALE DI MARCHIROLO Diretta dal M° Fabrizio Rocca

ORE 18.30 – VILLA TOLETTI via Pellini, 19

Teatro Concerto ROBERTO GERBOLES “UN PASSO INDIETRO” Una riflessione sulla pace. Musiche e canzoni dal vivo: Pablo Tevez Testo e regia di Roberto Gerbolès

Aperitivo

ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16 CADEGLIANO Reading con musica dal vivo ANDREA ORTIS – FRIDA MI AMOR Testo e regia di Andrea Ortis Ingresso: € 5,00

In caso di pioggia: Sala consiliare

Danze e brindisi sotto le stelle

DOMENICA 15 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

SPECCHI DI TERRA MOSTRA DELL’ ARCH. NORBERTO CUTILLO

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – CORTILE LUIGI BELLO

TRA SUONO E SILENZIO MOSTRA DEL M° LUIGI BELLO A cura di Anna Bello in coll. con Galleria Poma di Mendrisio

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – VILLA TOLETTI

QUANTUM ECHOES PERSONALE DEL M° DORIAM BATTAGLIA A cura di Carla Tocchetti

ORE 15.30 – ORATORIO ARBIZZO

Teatro Family

TEATRO DEL CERCHIO – IL GATTO E LA VOLPE con Mario Mascitelli e Mario Aroldi – di Mario Mascitelli

In caso di pioggia: Sala consiliare