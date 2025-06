Cadegliano Festival – Piccola Spoleto: arte, musica e teatro in un borgo che si fa palcoscenico

Dopo il successo della serata inaugurale che ha portato a Cadegliano Viconago un pubblico numeroso da tutta l’Insubria, prosegue la XV edizione di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, cuore pulsante di Terra e Laghi Festival 2025. Un festival unico al mondo, interamente dedicato al compositore Gian Carlo Menotti, che proprio a Cadegliano nacque, nella storica Villa Menotti, sede anche di Teatro Blu.

«Siamo molto soddisfatti per l’affluenza e per l’apprezzamento ricevuto dagli eventi proposti», ha dichiarato Silvia Priori, direttrice artistica del festival. A inaugurare ufficialmente la manifestazione anche il sindaco Alberto Almieri, il vicesindaco Massimiliano Velini e il consigliere Bruno Bianchini, che hanno dedicato un cortile del paese al pittore Luigi Bello, scomparso lo scorso anno.

Nel prossimo fine settimana, il festival trasformerà ancora una volta il borgo in un palcoscenico diffuso, pronto ad accogliere residenti e visitatori con un ricco programma di spettacoli teatrali, concerti, mostre e incontri con artisti di livello nazionale e internazionale.

Gli appuntamenti in evidenza

Il 14 giugno, alle ore 18.30 presso Villa Toletti, sarà in scena Un passo indietro, teatro-concerto con Roberto Gerbolès e il musicista argentino Pablo Tevez. Un viaggio tra mitologia, comicità e musica che riflette sull’animo umano e sul tema della pace, nato da un’amicizia trentennale tra i due artisti.

Alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Villa Menotti, andrà in scena Frida, mi amor, reading musicale scritto e interpretato da Andrea Ortis, fresco di tournée in Cina e in preparazione per il debutto al Teatro Arcimboldi di Milano. Lo spettacolo condurrà il pubblico nell’universo intimo e potente di Frida Kahlo, intrecciando la sua vita con la storia e la cultura del Messico.

La serata proseguirà con Campi Magnetici, performance di danza e musica con Elena Lago, Giorgia Turantesi, Gianfranco D’Adda e Vicky Ferrara, in programma alle ore 22.00 sempre a Villa Menotti.

Il programma completo

Sabato 14 giugno

15.00 – 19.00 | Mostre:

Specchi di Terra – Biblioteca comunale (Arch. Norberto Cutillo)

Tra suono e silenzio – Cortile Luigi Bello (M° Luigi Bello)

Quantum Echoes – Villa Toletti (M° Doriam Battaglia) con visita guidata alle ore 17.00

18.00 | Concerto della Banda Comunale di Marchirolo – Biblioteca comunale

18.30 | Un passo indietro – Villa Toletti

21.00 | Frida, mi amor – Villa Menotti

22.00 | Campi Magnetici – Villa Menotti

Domenica 15 giugno

15.00 – 19.00 | Mostre in Biblioteca comunale, Cortile Luigi Bello e Villa Toletti (stessi allestimenti di sabato)

15.30 | Teatro Family: Il gatto e la volpe a cura del Teatro del Cerchio presso l’Oratorio di Arbizzo (in caso di maltempo: Sala consiliare)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ad eccezione dello spettacolo delle ore 21.00 che prevede un biglietto simbolico di 5 euro.

Il festival non è soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche un momento di riflessione e di incontro, in cui l’arte si fa veicolo di coesione sociale e di valorizzazione del territorio. La magia del Cadegliano Festival – Piccola Spoleto è pronta a regalare nuovi momenti indimenticabili, nel nome del grande Gian Carlo Menotti, le cui musiche risuoneranno nella sua casa natale, aperta al pubblico per l’occasione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.teatroblu.it, scrivere a info@teatroblu.it o contattare il numero 345 5828597 via WhatsApp.