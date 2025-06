Calcinate del Pesce festeggia San Pietro Pescatore: tradizione, fede e sapori di lago dal 4 al 6 luglio

Dal 4 al 6 luglio 2025, la comunità di Calcinate del Pesce, a Varese, si prepara a celebrare la tradizionale Festa di San Pietro Pescatore, un appuntamento atteso e sentito che unisce spiritualità, convivialità e valorizzazione delle radici locali. Il cuore della festa sarà l’oratorio di Calcinate del Pesce, in via Ettore Ponti 153, dotato di ampio parcheggio interno e area coperta.

Il programma: tra fede e convivialità

La manifestazione si aprirà venerdì 4 luglio alle ore 20 con la benedizione del lago e la processione delle barche, presso la proprietà Giorgetti, seguita alle ore 21 dalla Santa Messa in oratorio, un momento di raccoglimento e preghiera molto sentito dalla comunità, legato alla figura di San Pietro, protettore dei pescatori.

Sabato 5 e domenica 6 luglio, spazio invece all’aspetto più conviviale e festoso della ricorrenza.

Stand gastronomico e intrattenimento musicale

Sabato 5 luglio, dalle ore 19, aprirà lo stand gastronomico e il servizio da asporto, che proporrà piatti della tradizione locale e non solo. La serata sarà animata dall’intrattenimento musicale con “Jennifer”, promettendo musica e allegria per tutte le età.

Domenica 6 luglio, lo stand gastronomico sarà attivo sia a pranzo (ore 12) che a cena (ore 19), offrendo nuovamente la possibilità di gustare specialità tipiche. In serata, è prevista anche l’estrazione dei premi della lotteria, altro momento classico della festa.

Il menù: sapori di lago e tradizione

Il menù, ricco e variegato, soddisferà ogni palato: alborelle, filetto di pesce, carpione, polenta e asino, polenta e zola, patatine, pasta, salamelle, hot dog e molto altro ancora. Una proposta che rende omaggio alla cultura gastronomica del territorio, affacciato sul lago di Varese e da sempre legato alle sue risorse ittiche.

Un’occasione per stare insieme

La Festa di San Pietro Pescatore rappresenta non solo una ricorrenza religiosa, ma anche un’importante occasione di incontro per la comunità e per i visitatori. Grazie alla cura degli organizzatori e al coinvolgimento dei volontari dell’oratorio, l’evento si conferma ogni anno un momento di forte partecipazione popolare.