Calcio, basket e slalom: a Laveno le Olimpiadi tra le case di riposo

Calcio, pallacanestro, bowling e slalom. Detta così sembra il programma di una normale manifestazione sportiva a squadre, magari simile a quella “40 Ore” che si svolgeva a poche centinaia di metri di distanza. E invece le discipline in questione sono praticate da atleti davvero speciali: quelli scelti da otto case di riposo (RSA) che si sfideranno – la data è quella di venerdì 13 giugno – al palazzetto dello sport di Laveno Mombello in via 25 aprile.

L’idea è venuta a un gruppo di lavoro della RSA locale, la “Fondazione Menotti Bassani” che naturalmente sarà in competizione con i propri ospiti: l’obiettivo è quello di favorire l’aggregazione e promuovere la cultura del movimento anche nella terza età ma l’evento serve anche ad avvicinare gli operatori delle diverse strutture del territorio e farli confrontare su metodologie e sui vari aspetti professionali che riguardano il loro mestiere.

Ogni RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) schiererà una squadra di sei persone che parteciperanno ai diversi tornei: un totale di 48 concorrenti che saranno accompagnati dal personale di ciascuna struttura. Ovviamente calcio e basket si disputano con modalità soft: nel primo caso si tireranno i calci di rigore verso porticine ridotte, nel secondo ci si limiterà ai tiri a canestro (ribassato) senza contatti e senza contropiedi. Il bowling rimane più o meno quello reale mentre lo slalom si svolge su un percorso definito con i concorrenti a bordo delle loro carrozzine spinte autonomamente.

Insieme alla Menotti Bassani di Laveno ci saranno altre RSA del territorio circostante: la Longhi e Pianezza di Casalzuigno, la Provvidenza di Busto Arsizio, la Monsignor Comi di Luino, la Villa Fiammetta di Ispra, la Villa Rovera Molina di Barasso, la Ronzoni di Besozzo e la Bernacchi di Gavirate. L’organizzazione ha predisposto un calendario di gare che prenderà il via alle ore 10 (l’accoglienza inizia alle 9): il programma prevede prima la disputa del calcio e del bowling tra le 10 e le 11,20 poi della pallacanestro (11,30 – 12,40) e dello slalom (12,40 – 13).

Al termine delle gare ci sarà spazio per le premiazioni e per il pranzo in compagnia grazie al supporto della Pro Loco di Laveno Mombello Cerro, offerto dalla Fondazione Menotti Bassani. Ogni disciplina assegnerà punti alle singole compagini e concorreranno alla classifica finale: in palio il Trofeo ma soprattutto una giornata di condivisione, divertimento e impegno, perché lo sport non ha età.