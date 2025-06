Caldo negli ospedali dell’Asst Sette Laghi: la Uil Fpl chiede un piano di intervento strutturato e definitivo

In merito ai disagi avvertiti da pazienti e operatori degli ospedali periferici dell’Asst Sette Laghi a causa del caldo, interviene anche la UIL Fpl:

«La UIL FPL della ASST Sette Laghi richiama con fermezza l’attenzione sull’emergenza caldo che sta interessando le strutture sanitarie e i distretti territoriali dell’Azienda, coinvolgendo pazienti, personale sanitario, tecnico e amministrativo.

Le alte temperature aggravano le condizioni di lavoro e di degenza, in particolare in alcuni reparti di Presidi ospedalieri, come quelli di medicina e chirurgia, dove si trovano pazienti anziani e fragili.

Le soluzioni adottate, come i convettori portatili (“pinguini”), risultano del tutto insufficienti e presenti solo in alcune aree: molte stanze, comprese quelle di degenza, ne sono del tutto prive.

Questa situazione, oltre a compromettere la qualità dell’assistenza, è in contrasto con i principi generali delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Per la UIL FPL, la situazione richiede un piano strutturato e definitivo, in grado di garantire condizioni ambientali adeguate e conformi alle norme vigenti, a tutela sia dei lavoratori che dei pazienti.

Anche i distretti sanitari, con tutto il personale impiegato, sono coinvolti e necessitano di interventi urgenti per assicurare lo svolgimento delle attività in ambienti salubri e sicuri.»