Cambio di guida nella Comunità pastorale “Maria Madre della Speranza”: Don Cesare Zuccato si sposterà a Luino

Novità in arrivo per la Comunità pastorale Maria Madre della Speranza, che riunisce le parrocchie di Azzate, Brunello e Buguggiate. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha chiesto a don Cesare Zuccato, attuale Responsabile della Comunità, di assumere a partire dal prossimo settembre il nuovo incarico di Responsabile della Comunità pastorale Madonna del Carmine di Luino.

Lo ha annunciato il vicario episcopale di Varese, in una lettera indirizzata ai fedeli della Comunità pastorale.

Nella comunicazione, il vicario sottolinea come l’Arcivescovo abbia già individuato il successore di don Cesare, il cui nome sarà reso pubblico a partire da domenica 15 giugno. In quella data, dunque, la Comunità pastorale conoscerà il nuovo Responsabile che sarà chiamato a guidare le parrocchie nei prossimi anni.

Il vicario episcopale, interpretando le parole dell’Arcivescovo, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a don Cesare Zuccato «per il prezioso servizio svolto in questi anni» e per la sua disponibilità «a lasciare una comunità in cui è ben inserito con relazioni molto preziose e a disporsi con prontezza a servire la Chiesa in un altro contesto».

Al tempo stesso, il vicario invita i sacerdoti e i fedeli della Comunità pastorale ad accogliere con lo stesso spirito di disponibilità e apertura il nuovo Responsabile, accompagnandolo in questo delicato passaggio.