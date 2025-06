Camion cisterna si ribalta a Vergiate sulla rotonda della superstrada: intervento dei soccorritori

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 giugno, a Vergiate, lungo la superstrada 629 Besozzo–Vergiate, nei pressi della rotonda di via Varisnella. Un camion cisterna si è ribaltato, causando l’attivazione immediata dei soccorsi e dei mezzi di emergenza (foto: Alessandro G.).

L’allarme è scattato intorno alle 12:20 e una persona di 46 anni sarebbe rimasta ferita nel sinistro. Le sue condizioni al momento non sono note con precisione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco di Varese, un’ambulanza e un’automedica.

Il ribaltamento del mezzo ha causato forti disagi alla circolazione, in particolare lungo il tratto della superstrada e nelle arterie di collegamento alla rotonda, con rallentamenti e deviazioni predisposte per permettere le operazioni di soccorso.

Il camion trasportava una cisterna, ma non si segnalano sversamenti pericolosi al momento. Le autorità stanno effettuando ulteriori verifiche per accertare le cause del ribaltamento e l’eventuale presenza di materiali sensibili.