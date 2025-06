Cane lasciato morire di fame e di sete a Luino fra la spazzatura

Le foto scattate da un gruppo animalista che ha preso a cuore anche dal punto di vista penalistico la vicenda, fanno rabbrividire: una casa piena zeppa di rifiuti, un cane morto, gonfio per il passare del tempo, probabilmente deceduto di fame e di sete.

Lasciato morire da solo. Una crudeltà: secondo la legge è un reato, e difatti il “Partito animalista italiano” ha denunciato la persona proprietaria dell’animale e la sua custode appunto per “maltrattamento di animali” in concorso, reato che si applica anche nella più grave fattispecie, vale a dire quando dal maltrattamento in essere ne deriva la morte.

In questo caso la legge prevede che le pene (prevista la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro) siano aumentate della metà, appunto se dal comportamento deriva il decesso dell’animale.

Il fatto contestato è avvenuto, secondo il capo d’imputazione, nell’agosto 2023 a Luino. «Un fatto che sconvolse la Lombardia», spiegano gli animalisti del “Partito Animalista Italiano“ dove «grazie al lavoro e segnalazione della sezione i fatti vennero alla luce e fu possibile denunciare tutto alla Procura».

Il cane morto era un esemplare femmina di American Staffordshire Terrier lasciata morire «senza assistenza alcuna, senza cibo né acqua» con decesso in data compresa fra il 2 e il 9 agosto di due anni fa. Gli animalisti avevano presentato denuncia alla procura della repubblica di Varese attraverso il presidente dell’associazione, avvocato Cristiano Ceriello. Tra un anno la prima udienza dinanzi al giudice monocratico di Varese.