Cani pericolosi, via libera alla legge regionale: previsto il patentino per i proprietari

È stata approvata oggi, 24 giugno, in Consiglio regionale della Lombardia la Proposta di Legge al Parlamento n. 4, intitolata “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”. Una norma che punta a regolamentare la detenzione di cani con particolari caratteristiche morfologiche e comportamentali, ritenute potenzialmente pericolose se non gestite in modo adeguato.

«Sono soddisfatto per l’approvazione oggi in Consiglio Regionale della Proposta di Legge al Parlamento n. 4 ‘Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità’: un provvedimento necessario per prevenire abbandoni, maltrattamenti e situazioni di pericolo derivanti da una gestione inadeguata di cani che, per caratteristiche morfologiche e caratteriali, in determinate condizioni e situazioni, possono risultare più pericolosi per le persone e altri animali» ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata a margine dei lavori d’Aula.

Il consigliere varesino di Forza Italia ha chiarito che l’obiettivo della legge non è criminalizzare determinati animali, ma responsabilizzare i proprietari: «L’iniziativa non è contro i cani, piuttosto è contro chi li maltratta o li detiene senza le opportune precauzioni. Viene riconosciuta la complessità di alcune razze, troppo spesso affidate a proprietari non adeguatamente informati o formati. Con questo provvedimento introduciamo strumenti efficaci per promuovere la consapevolezza, la formazione e la responsabilità di chi decide di adottare cani con particolari caratteristiche di pericolosità».

La proposta, come spiegato dal consigliere, prevede l’introduzione di un percorso formativo per i proprietari, l’adozione di criteri specifici per la riproduzione e la cessione degli animali, nonché un “patentino” per la detenzione dei cani considerati pericolosi: «Forza Italia ha sostenuto convintamente questa proposta, che bilancia il diritto alla sicurezza dei cittadini con la tutela degli animali. È una proposta che chiede impegno, ma restituisce valore e dignità sia agli animali sia a chi sceglie di prendersene cura con serietà – ha concluso Licata – Auspichiamo che sia presa in esame e approvata dal Parlamento in tempi brevi e trasversalmente, così come avvenuto oggi in Consiglio Regionale».