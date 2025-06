Carabinieri Forestali in e-bike: controlli green nelle zone turistiche del lago di Varese

In bicicletta per controllare al meglio le aree di maggiore richiamo turistico nelle quali sono presente le piste ciclopedonali. Da alcuni giorni ha preso il via il servizio delle pattuglie “ciclomontate” dei Carabinieri Forestali: agenti con biciclette a pedalata assistita coordinati dal Nucleo di Arcisate.

In questo modo i Carabinieri sono in grado di offrire un servizio di prossimità e una presenza più capillare, con l’utilizzo di mezzi silenziosi, discreti ed ecologici che – tra l’altro – non disturbano la fauna selvatica. Le prime uscite delle pattuglie con le e-bike sono avvenute nel corso delle recenti regate di Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna.

La scelta di utilizzare questi mezzi va anche nella direzione di diffondere la cultura della sostenibilità anche da parte delle forze dell’ordine. Le E-Bike a pedalata assistita in dotazione dei Carabinieri Forestali, permettono di muoversi sia sulle strade sia su percorsi accidentati, anche grazie alla preparazione, professionale ed atletica, del personale che svolge questo tipo di attività.

Inoltre il servizio ciclomontato permette di monitorare con maggiore efficacia la presenza di rifiuti abbandonati nelle aree boschive, di verificare la detenzione di cani al guinzaglio e di effettuare controlli ittici lungo le sponde del lago. L’obiettivo infine è quello di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini che possono vedere nei Carabinieri in bicicletta una pattuglia di prossimità con cui poter stabilire un contatto ed interagire più facilmente.