Carlo Calenda sostiene Ilaria Pagani: “La scelta giusta per il buon governo di Saronno”

Continuano gli interventi di personalità a livello nazionale a sostegno dei candidati sindaci di Saronno.

Questa mattina è sceso in campo Carlo Calenda di Azione, per ribadire il proprio sostegno a Ilaria Pagani in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno. «La nostra fiducia in Ilaria è assoluta – scrive il segretario nazionale di Azione – perché rappresenta la competenza, la determinazione e la visione necessarie per guidare Saronno verso un futuro di crescita, sostenibilità e benessere per tutti i cittadini. Dalla sicurezza ai trasporti, il programma che abbiamo scritto insieme a Ilaria Pagani è pragmatico. Non ha inclinazioni ideologiche, ma solamente attenzione per il buon governo di Saronno. Tutte ragioni per votarla».

«Azione a Saronno, che ha sostenuto la lista civica Insieme per Crescere, crede in un’amministrazione che metta al centro i bisogni reali dei cittadini, con soluzioni concrete e lungimiranti – aggiunge Calenda – Solo Ilaria Pagani incarna questo approccio: una leader capace di ascoltare, innovare e agire con responsabilità per migliorare la qualità della vita a Saronno. Il suo programma, punta su sicurezza, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio e inclusione sociale, senza lasciare spazio a promesse irrealizzabili o sterili polemiche. In questo momento cruciale, invitiamo tutti i saronnesi a unirsi a noi per sostenere Ilaria Pagani al ballottaggio. La città merita un governo che lavori con serietà e trasparenza, lontano da logiche di parte e vicino ai bisogni della comunità. Con Ilaria Pagani Saronno può guardare al futuro con fiducia, diventando un modello di buona amministrazione e innovazione».