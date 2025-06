CaronnoCambia traccia il bilancio di un anno in Consiglio: «Noi siamo il cambiamento che questa comunità attendeva»

A un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Caronno Varesino, il gruppo di opposizione CaronnoCambia ha voluto tracciare un bilancio del proprio operato, rivendicando un impegno costante e una presenza attiva, pur denunciando il mancato ascolto da parte della maggioranza.

«È stato un anno intenso, di lavoro concreto e di confronto, con l’obiettivo di portare avanti i temi del nostro programma, troppo spesso ignorati dall’amministrazione» dichiara il capogruppo Samuele Celona.

Nel corso di questi dodici mesi, il gruppo ha presentato oltre quindici mozioni e più di dieci interrogazioni su argomenti considerati centrali per la comunità caronnese. Tra le iniziative più significative figurano la proposta di introdurre la figura del tecnologo alimentare comunale nelle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità dei pasti destinati agli studenti, e il progetto per rendere Caronno Varesino una vera e propria “Dementia Friendly Community”, capace di sensibilizzare e sostenere le famiglie che convivono con malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.

«Abbiamo avanzato proposte concrete, ispirate da una visione chiara e coerente – sottolinea Celona – ma purtroppo tutte le nostre mozioni sono state respinte, senza un vero confronto nel merito da parte della maggioranza».

L’attività di CaronnoCambia si è concentrata anche su situazioni specifiche e problematiche irrisolte. Il gruppo ha sollevato, ad esempio, il caso del quartiere Travaino, in via Monte Nero, definito «in uno stato di abbandono da troppi anni». Sono state inoltre presentate interrogazioni relative all’impiego della Protezione Civile, con l’intento di garantire un adeguato supporto e una tutela efficace ai volontari impegnati sul territorio.

Per la prima volta in oltre trent’anni di storia amministrativa a Caronno Varesino, il gruppo, dice, ha anche presentato tre emendamenti al bilancio comunale. Anche su questo fronte, però, l’esito è stato deludente. «Ci siamo scontrati con una maggioranza chiusa e impreparata – afferma Celona – e con un Assessore al Bilancio che, a nostro avviso, ha dimostrato di non comprendere il senso e il valore delle nostre proposte».

Secondo CaronnoCambia, l’amministrazione guidata da Maria Rosa Broggini, ha concluso il primo anno di mandato senza risultati significativi. «È stata un’annata povera di contenuti e di visione per il futuro della comunità», commenta ancora Celona.

Nonostante le difficoltà, il gruppo di opposizione ribadisce il proprio impegno. «Per noi questo è stato un anno importante, significativo non solo per il lavoro svolto, ma soprattutto per i cittadini che ci hanno dato fiducia. CaronnoCambia c’è e continuerà ad esserci: vigili, presenti e propositivi. Siamo e resteremo il cambiamento che questa comunità attendeva da troppo tempo», conclude il capogruppo.