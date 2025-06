Cassano Magnago in festa con la Pro Loco: una giornata tra giochi, sapori e solidarietà

All’interno del Parco della Magana di Cassano Magnago, nella giornata di domenica 22 giugno, dalle 10 alle 20, la Pro Loco festeggerà la sua festa nazionale.

La giornata, patrocinata dal Comune, sarà all’insegna del divertimento, della condivisone e della collaborazione infatti i volontari proporranno un ricco programma di attività ai Cittadini e alle Famiglie, grazie alla presenza di altre realtà associative del terzo settore come Scodinzoland, l’Associazione Scacchi Bergoro di Fagnano Olona, l’Avis, l’Associazione Armonia, l’Oasi felina Mondo Baffo, il team Urban Search&Rescue K9 Unit Trainer, l’Associazione Genca, Vivi Cassano e il Gruppo degli Alpini.

Il vialetto del parco sarà presidiato dagli stand degli hobbisti che, con i loro lavori frutto della creatività ed abilità artigiana, guideranno simbolicamente i visitatori verso l’area food and activity in cui troveranno i tavoli tematici per provare l’ebbrezza del gioco degli scacchi con la supervisione di appassionati ed esperti giocatori, proseguendo potranno visitare l’area food & bar arrivando al mercatino agricolo adibito a cura delle aziende a Km0 iscritte all’Associazione Italiana Coltivatori ( AIC ), realtà nazionale che conta all’incirca 50.000 iscritti, dove potranno acquistare le eccellenze delle produzioni agro alimentari italiane.

Particolarmente ricercati i passatempi per i bambini con la gara degli aeroplanini di carta proposta dall’Associazione genitori Genca, la distribuzione dei palloncini colorati dell’Avis, le partite di scacchi ai tavoli, l’incontro con gli amici a 4 zampe degli esperti della Urban Search&Rescue K9 Unit Trainer che proporranno un percorso interattivo per i piccoli cinofili rilasciando un attestato e un laboratorio creativo.

Sarà possibile cimentarsi nell’antica arte del tiro con l’arco sotto la supervisione dei maestri dell’Associazione culturale rievocazioni storiche “Compagnia Miles Templi”, che per l’occasione realizzerà uno spazio specifico (aperto per tutta la giornata) dove rivivrà lo spirito cavalleresco dei racconti medioevali.

Verrà adibito anche un angolo per la solidarietà verso gli A-mici dell’Oasi felina Mondo Baffo, con l’esposizione di una scatola dove si potranno portare delle confezioni di cibo, nei pressi del gazebo della Pro Loco dove i Volontari incontreranno i visitatori e coloro che saranno intenzionati a tesserarsi.

Presso l’area ristoro, presidiata dal gruppo degli Alpini, verranno preparati panini con la salamella o la porchetta, patatine fritte, a cui abbinare bibite fresche e caffè per coloro che vorranno pranzare o deliziare il palato durante la giornata.

A metà pomeriggio si potrà assistere ad una simulazione vivente di una partita per apprendere ed apprezzare la strategia degli scacchi per l’occasione a “grandezza Umana” diretta dall’Associazione Scacchi Bergoro di Fagnano Olona, in cui i volontari, in primis, ma anche le persone presenti scenderanno in campo come figuranti all’interno della grande scacchiera allestita davanti alla villa Oliva, vera e propria esclusiva della giornata e realizzata in anteprima a Cassano Magnago.

Per prenotare il proprio posto come figurante si potrà contattare la Pro Loco al numero 328 274 0651 o alla mail prolococassanomagnago@gmail.com

Verso le 18.00 si terranno i saluti istituzionali e a seguire ci sarà un momento “happy hours”.

Il programma della festa della Pro Loco di Cassano di domenica 22 giugno

– 09.00 Apertura mercatino Hobbisti

– 10.00 Apertura area giochi e laboratori per i Bambini

– 11.00 Apertura area Food

– 10.00-12.00 Gioco degli Scacchi ai tavoli

– 16.00 Simulazione partita nella Scacchiera Vivente

– 15.00-16.00 e 17.00-18.00 Gioco degli Scacchi ai tavoli

– 18.00 Saluti Istituzionali

– 20.00 Chiusura Evento