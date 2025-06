Cassano Magnago, modifiche alla viabilità nelle vie Sant’Anna, don Orione e Marconi

L’amministrazione Comunale di Cassano Magnago informa i cittadini che dal giorno 7 giugno 2025, come da Ordinanze del Comando della Polizia Locale n. 104, n. 105 e n. 106 del 28 maggio 2025, con il fine di garantire la sicurezza della circolazione, nonché l’incolumità delle persone, sono previste delle modifiche alla viabilità nelle seguenti vie: Via Sant’Anna, Via Don Orione e Via Marconi.

La modifica della viabilità delle vie sopracitate consisterà:

• istituzione del senso unico di circolazione per i veicoli in via Sant’Anna, limitatamente al tratto compreso tra il numero civico 12 e l’area a circolazione rotatoria posta alla confluenza delle vie Trieste e Pisacane, tratto nel quale è ammessa la marcia veicolare unicamente in direzione dell’area rotatoria anzidetta;

• istituzione dell’obbligo per i conducenti dei veicoli provenienti dalla via Sant’Anna, che accedono alla via Marconi, di svoltare a destra in quest’ultima in direzione di Oggiona con S.Stefano;

• istituzione del divieto per i conducenti dei veicoli marcianti sulla via Marconi, in direzione di Oggiona con S. Stefano, che raggiungono l’incrocio con le vie Don Orione e Sant’Anna, di svoltare a sinistra per accedere direttamente alla via Don Orione;

• i conducenti dei veicoli anzidetti, raggiunto l’incrocio formato dall’innesto nella via Marconi delle vie Don Orione e Sant’Anna, possono proseguire la marcia diritto verso il confine territoriale con il comune di Oggiona con S. Stefano ovvero svoltare a destra per accedere alla via Sant’Anna;

• istituzione dell’obbligo per i conducenti dei veicoli provenienti dalla via Don Orione, direzione via Marconi, di svoltare a destra in quest’ultima in direzione del centro di Cassano Magnago.

L’Amministrazione Comunale ringrazia fin da ora tutti i cittadini per la collaborazione.

Ogni intervento rappresenta un passo concreto verso una Cassano Magnago più sicura, ordinata e attenta alle esigenze di tutti. Insieme costruiremo una città che guarda la futuro, con fiducia e determinazione.

Il Sindaco

Pietro Ottaviani

L’Assessore al Territorio e ai Lavori Pubblici

Rocco Dabraio