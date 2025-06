Castellanza potenzia i servizi della Polizia Locale con il progetto “Night&day”

La Giunta Comunale di Castellanza ha approvato il progetto “Nigh&tday” per il potenziamento dei servizi di controllo della Polizia Locale durante la stagione estiva. L’iniziativa prevede un investimento di 11.500 euro (finanziati in base all’art. 208 del Codice della Strada) per garantire maggiore sicurezza urbana e stradale attraverso l’estensione dell’orario di servizio nelle fasce serali e notturne. I servizi potenziati si articoleranno su diverse aree di intervento prioritarie: controllo della viabilità durante eventi e manifestazioni, verifica della regolarità dei documenti di guida e circolazione, contrasto all’abbandono dei rifiuti e controllo delle attività rumorose. L’attenzione si concentrerà particolarmente sui luoghi maggiormente frequentati durante le ore serali, con rafforzamento dei controlli nelle zone della movida, nel centro storico e nei parchi cittadini. «Durante il periodo estivo registriamo un significativo aumento delle richieste di intervento da parte dei cittadini in molteplici ambiti: dal controllo del conferimento dei rifiuti alle attività rumorose, dagli atti di vandalismo nei luoghi più frequentati la sera fino al rispetto delle ordinanze sindacali –spiega il Comandante della Polizia Locale Francesco Nicastro-. Siamo riusciti, nel tempo, a organizzare una strategia di sicurezza partecipata, coinvolgendo associazioni di volontariato che collaborano con noi nella vigilanza scolastica, durante eventi e manifestazioni e nei servizi viabilistici. Il progetto di potenziamento estivo rappresenta la naturale evoluzione di questo approccio integrato al controllo del territorio».

Il progetto prende le mosse dai soddisfacenti risultati dello scorso anno durante il quale, nel periodo estivo, sono stati effettuati complessivamente 31 servizi dedicati al controllo di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria, di cui 27 hanno previsto posti di controllo con verifiche su almeno sei veicoli per ogni operazione. Ulteriori quattro servizi sono stati dedicati specificamente al supporto degli eventi cittadini. Nell’estate 2024 sono stati fermati e controllati 184 conducenti; tra questi 55 per controlli per guida sotto l’influenza dell’alcol e 12 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, mentre le ulteriori verifiche hanno riguardato violazioni relative alla circolazione senza revisione, superamento dei limiti di velocità e irregolarità documentali. «L’esperienza dello scorso anno e l’ottimo lavoro degli agenti del comandi di Polizia Locale confermano quanto sia importante presidiare il territorio nelle ore serali e notturne nel period estivo, quando si concentrano le principali criticità per la quiete e la serenità dei residenti –sottolinea il Sindaco di Castellanza, Cristina Borroni-. Il Progetto che abbiamo approvato rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e dimostra come l’investimento in sicurezza partecipata produca risultati tangibili per tutta la comunità».