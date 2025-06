C’è il tutto esaurito per “I Dialoghi del Sacro Monte”, la giornata per riscoprire il valore del dialogo

Tutto esaurito per la prima edizione de I Dialoghi del Sacro Monte, in programma il 21 giugno 2025 nella suggestiva cornice della Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Una giornata di incontri e riflessioni che ha già riscosso un grande interesse, con posti esauriti a pochi giorni dalla presentazione ufficiale.

Tra i protagonisti della giornata, nomi di primo piano della cultura e dell’attualità italiana: il filosofo Massimo Cacciari, l’architetto di fama internazionale Mario Botta, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, la presidentessa di Emergency Rossella Miccio e molti altri.

Promosso da Archeologistics, PSFactory e VareseNews, in partenariato con il Comune di Varese, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti e il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, l’evento si propone come un’occasione per riflettere sul valore del dialogo in un’epoca attraversata da conflitti, incomprensioni e polarizzazioni.

«C’è un estremo bisogno di dialogo oggi – ha spiegato Emilio Paccioretti, presidente di PSFactory – Senza dialogo non possono emergere visioni nuove. Per questo abbiamo sentito l’urgenza di creare uno spazio che rilanci il dialogo come valore fondativo».

Il comitato scientifico, guidato dal sociologo Paolo Perulli, ha strutturato un programma che affronta il dialogo in molteplici dimensioni: filosofica, sociale, religiosa, tecnologica e aziendale. L’iniziativa ha raccolto il sostegno convinto del Comune di Varese, che ha concesso il sostegno sotto forma di partenariato: l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia la definisce «un esercizio di democrazia, un’ottima iniziativa soprattutto in un luogo simbolico come il Sacro Monte», e tra le autorità, è prevista la presenza anche del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, a cui è affidato il saluto iniziale.

La giornata si articolerà in due sessioni – mattina e pomeriggio – con interventi di figure di spicco del pensiero contemporaneo, dell’economia, dell’arte e della spiritualità. Un percorso interdisciplinare per riscoprire il dialogo come pratica trasformativa, ospitato in un luogo ricco di storia e significato, come la Casa Museo Pogliaghi. «Abbiamo voluto portare voci che ci aprano ad una visione esterna – ha sottolineato Elena Castiglioni, presidente di Archeologistics – per costruire un confronto autentico e necessario tra mondi diversi».

Tutti i posti sono esauriti, ma sarà possibile accedere successivamente ai contenuti dell’iniziativa: saranno infatti resi disponibili i contenuti della giornata sul sito di riferimento e sui canali social del progetto.

SITO WEB: www. idialoghidelsacromonte.com

INSTAGRAM:https://www. instagram.com/i_ dialoghidelsacromonte/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ profile.php?id=61576221552857

IL PROGRAMMA

Programma della mattina (ore 9.30-13.00)

– Saluti , Enzo Rosario Laforgia, Assessore alla Cultura, Comune di Varese

, Enzo Rosario Laforgia, Assessore alla Cultura, Comune di Varese – Saluti , Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese

, Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese – Gli obiettivi de I Dialoghi , Paolo Perulli

, Paolo Perulli – La superiorità del dialogo , Massimo Cacciari

, Massimo Cacciari – L’architettura del dialogo , Mario Botta

, Mario Botta – Il dialogo ebraico cristiano , Madre Cristiana Dobner

, Madre Cristiana Dobner – Imparare il dialogo con le macchine, Luca Mari

Programma del pomeriggio (ore 14.30 -17.00)