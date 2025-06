Cede l’insegna della Torre Hadid a CityLife Milano: nessun ferito ma zona transennata

Attimi di tensione nella prima mattina di lunedì 30 giugno a Milano, quando l’insegna della Torre Hadid – uno dei simboli architettonici del quartiere CityLife – ha improvvisamente ceduto. L’allarme è scattato all’alba, intorno alle 6:37, quando è partita la prima chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti immediatamente con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per mettere in sicurezza l’area, insieme ai tecnici della manutenzione.

Galleria fotografica L’insegna crollata a City Life, intervengono i vigili del fuoco 4 di 6

L’insegna è composta da una struttura portante centrale in cemento armato, da una struttura tubolare reticolare e da un sistema di supporto per pannelli e lettere. Al momento del cedimento non erano presenti forti raffiche di vento, ma nelle ultime giornate Milano ha registrato temperature molto elevate. L’insegna occupa l’intera larghezza del palazzo e, pur collassando, non è precipitata all’esterno, evitando conseguenze potenzialmente molto gravi. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente non si registrano feriti e il crollo è rimasto contenuto sulla sommità della torre, evitando danni a persone o cose. La zona è stata transennata e i Vigili del Fuoco stanno continuando le operazioni di messa in sicurezza.

La Torre Hadid, alta 192 metri con 44 piani, ospita oltre 2.000 dipendenti ed è uno dei punti di riferimento di CityLife. L’episodio ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con interesse gli interventi in corso.