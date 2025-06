Cercate lavoro? Atm organizza a Saronno una giornata per selezionare autisti, manutentori e altri profili

Il mondo del lavoro incontra il territorio: è questo lo spirito che anima il Recruiting Day ATM, in programma giovedì 26 giugno a Villa Gianetti di Saronno. L’iniziativa, organizzata dal Centro per l’Impiego di Saronno in collaborazione con ATM – Azienda Trasporti Milanesi, con il patrocinio del Comune di Saronno, rappresenta una concreta occasione di incontro tra domanda e offerta occupazionale nel settore dei trasporti pubblici.

A partire dalle 9, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui individuali con i selezionatori di ATM per candidarsi alle numerose posizioni aperte, tra cui autisti, manutentori e vari profili tecnici. Oltre alla selezione, ATM propone un percorso strutturato di formazione gratuita e personalizzata per il conseguimento delle patenti professionali necessarie, offrendo reali prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Durante l’intera giornata sarà inoltre attivo uno stand informativo del Settore Lavoro della Provincia di Varese, focalizzato sul tema della mobilità elettrica e sostenibile. Saranno presentati i contenuti del Patto territoriale per la formazione e il lavoro, parte della programmazione FSE Plus della Regione Lombardia, che prevede anche corsi per installatori di colonnine di ricarica per auto elettriche.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta registrazione anticipata compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo:

https://forms.office.com/e/iQTZp1CS76