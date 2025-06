Che fare a Varese e nel Varesotto il 13, 14, 15 giugno

L’estate del varesotto entra nel vivo. Feste, sagre e festival animano le giornate del fino settimana. Al via la ventiduesima edizione della Festa del Rugby: tutto il programma. Più di 200 volontari che lavorano per la realizzazione e la riuscita dell’evento, dimostrando un senso di appartenenza raro”. Morosoccer 2025: a Morosolo torna l’evento che unisce sport, divertimento e solidarietà. Dal 13 al 15 giugno a Morosolo torna la grande festa del calcio e della comunità con tornei, musica e la lotteria benefica per sostenere il progetto L’Arcolaio de la Coop L’Arca di Tradate. Dove, quando e come si rema: la guida semplice per seguire la Coppa del Mondo di Varese. Un po’ di risposte a chi vuole seguire le regata internazionali tra il 13 e il 15 giugno e capire meglio ciò che accade tra le corsie del Lago di Varese.

EVENTI

CASTELSEPRIO – Torna “Luna Piena al Castrum”. Un evento tra archeologia, musica e stelle nel cuore di Castelseprio, dedicato alla valorizzazione de “La via ritrovata”, il collegamento tra Torba e Castelseprio – Tutte le informazioni

MALNATE – Due settimane di musica, spettacoli e condivisione con la 53esima Pre Njmegen di Malnate. Aprirà mercoledì 28 maggio l’edizione 2025 della classica festa malnatese, che proporrà cenate gastronomiche, eventi e iniziative fino al 15 giugno. Domenica 1 giugno la storica camminata – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Tre giorni al Monastero di Torba per scoprire l’archeologia con il FAI. Dal 13 al 15 giugno il sito UNESCO ospita visite guidate, laboratori per bambini e attività inclusive in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’estate a Gallarate si accende con arte, musica, cinema e il festival Archivifuturi. Torna la quarta edizione del Festival Archivifuturi che mette in rete gli Archivi del contemporaneo. Poi concerti ed eventi nell’arena esterna del Maga e cinema sotto le stelle – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Mettetevi alla prova: a Morosoccer arriva il Cervellone! La prima edizione del Cervellone sarà solo uno degli appuntamenti di una tre giorni di sport, divertimento e socialità che caratterizzerà Morosoccer 2025 – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Alfa festeggia i suoi primi dieci anni con un convegno a Somma Lombardo. “La verità viene a galla: l’intelligenza artificiale fermerà l’antibiotico resistenza?”. Se ne parlerà durante la due giorni di convegni organizzata da Alfa al Castello Visconti di Somma Lombardo e in programma venerdì e sabato – Tutte le informazioni

BESANO – Escursione a piedi sulle tracce dei fossili a Besano, con visita agli scavi e al museo. L’appuntamento è organizzato da Archeologistics e sarà sabato 14 giugno a partire dalle ore 10. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – “Artinlago”, a Leggiuno una serata tra poesia, musica e pittura. L’evento mira a offrire al pubblico un’esperienza artistica a tutto tondo, valorizzando il suggestivo scenario del lago e promuovendo i talenti del territorio – Tutte le informazioni

CASTRONNO – Rombano i “Vecchi Bulloni”: a Castronno il 14° Raduno di auto e moto storiche. Domenica 15 giugno, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, la giornata all’insegna dei motori d’epoca – Tutte le informazioni

ARCISATE – Arcisate Motorshow 2025: il raduno che fa battere il cuore a quattro tempi. Un evento che unisce passione, spettacolo, musica e adrenalina in un mix perfetto per tutti gli amanti delle quattro ruote organizzato da Pro Loco Arcisate APS in collaborazione con Varese Car Family – Tutte le informazioni

TRADATE – “Tra becco e piuma”, una domenica tra uccelli, natura e cielo a Tradate. Domenica 15 giugno il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario apre le porte a un evento speciale. La partecipazione è gratuita (ad eccezione del EcoPlanetario) ed è richiesta la prenotazione – Tutte le informazioni

CROSIO DELLA VALLE – Trattori protagonisti a Crosio della Valle, torna il “Raduno in Valle”. In programma domenica 15 giugno l’evento, organizzato da APS Crosio, prevede giochi per bambini e la possibilità di pranzare – Tutte le informazioni

FESTE, SAGRE E FESTIVAL

VALLE OLONA – Il 14 e il 15 giugno torna il grande evento che, ogni anno, riunisce le Pro loco di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Marnate, Gorla Minore e Olgiate Olona che lungo la ciclo-pedonale della Valle Olona organizzano due giorni di festa, fra punti ristoro, musica, animazione e incontri. Tutte le informazioni

CASCIAGO – Morosoccer 2025: a Morosolo torna l’evento che unisce sport, divertimento e solidarietà. Dal 13 al 15 giugno a Morosolo torna la grande festa del calcio e della comunità con tornei, musica e la lotteria benefica per sostenere il progetto L’Arcolaio de la Coop L’Arca di Tradate – Tutte le informazioni

VARESE – Al via la ventiduesima edizione della Festa del Rugby: tutto il programma. Malerba: “Il Rugby Varese è una famiglia, più di 200 volontari che lavorano per la realizzazione e la riuscita dell’evento, dimostrando un senso di appartenenza raro” – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Fagnano Olona si accende con il “Blue Thunder Party”: due giorni di motori, musica e passione. Il 13 e 14 giugno 2025 l’Hurricanes MC Varese celebra a suon di rock’n roll, moto e spettacoli il raduno più atteso dell’estate nella nuova location dell’Area Feste – Tutte le informazioni

COMERIO – Sport, musica e street food: a Comerio torna il Beecom Festival. Dal 13 al 15 giugno, tre serate all’insegna del divertimento per tutte le età con tornei sportivi, orienteering, giochi per bambini e sapori di strada – Tutte le informazioni

OGGIONA CON STANTO STEFANO – Tre giorni di musica e divertimento al Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano. Da venerdì a domenica un weekend a tutta musica, spettacolo di sensual dance e torneo di scacchi per far partire l’estate – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Oltre la Realtà”: la Galleria Boragno per tre sere si trasforma in un’arena di realtà virtuale. Per tre giovedì di giugno — il 12, 19 e 26 — la storica Galleria Boragno di Busto Arsizio cambia volto e si trasforma in un’arena di realtà virtuale – Tutte le informazioni

VARESE – In festa con Silvia è un weekend di sport e solidarietà a San Carlo. Il 14 e 15 giugno 160 pallavolisti divisi in 15 squadre si sfideranno sui campi del Centro Giovanile di San Carlo per ricordare Silvia Peluffo e sostenere in suo nome i progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Festa del coccodrillo al Sacro Monte di Varese: dove la leggenda cammina tra i vicoli del borgo. La Festa del Coccodrillo non è solo una rievocazione: è un rito collettivo, un gioco serio con la memoria e la fantasia. È un modo per riscoprire la potenza delle storie e dei luoghi che le conservano – Tutte le informazioni

MONVALLE – A Monvalle per la Sagra dell’alborella. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 giugno con l’evento tradizionale che inaugura l’estate nel paese in riva al Lago Maggiore – Tutte le informazioni

LOZZA – Dal minigolf al calcio, gran finale per il Festival dell’Intercultura a Lozza. Weekend ricco di appuntamenti: si parte venerdì sera 13 giugno con lo Street Beer, dalle ore 19, il centro del paese si animerà con birre artigianali. Poi partite di minigolf e calcio e per finire domenica la proiezione di un docufilm – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTIGLIONE OLONA – Nel Corte del Doro a Castiglione Olona le note tra classica e moderno del “Trio Mal D’Estro”. Venerdì 13 giugno nella corte quattrocentesca nel cuore del borgo un nuovo appuntamento della rassegna “Musica nelle residenze storiche” – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Edoardo Bennato sarà in concerto a Fagnano Olona. Il 14 giugno l’oratorio di Bergoro ospita il concerto di uno dei cantautori più famosi della scena musicale italiana grazie all’associazione Qualcosa per il Mondo/Nomadi Fans Club – Tutte le informazioni

VARESE – Musica e spiritualità per l’anniversario del restauro della chiesa romanica di Santo Stefano a Bizzozero. La rassegna si inserisce nell’ambito dell’iniziativa InCanto a Varese e vedrà la partecipazione di eccellenze musicali del territorio e non solo – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago la musica è protagonista: al via la quinta stagione “Note d’arte”. A seguire, il pubblico potrà assistere a una sfilata di moda a cura del laboratorio di sartoria e design DF-LAB di Comerio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

LAVENO MOMBELLO – Andy Warhol sul Lago Maggiore, a Laveno la mostra “Memorabilia”. In un doppio allestimento è possibile vedere oltre 60 opere tra serigrafie, manifesti, fotografie, riviste e cimeli – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A “nuoto” nel parco del lungolago di Laveno, è l’installazione della Galleria Ottonovecento. Intitolata OltreLago e realizzata da Gabriele Garbolino Ru, si potrà visitare liberamente fino al 1° ottobre. Sabato 14 giugno l’inaugurazione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

NOVAZZANO – Moni Ovadia legge la Laudato si’ al Festival Terra e Laghi. Venerdì 13 giugno nella Chiesa di Novazzano un reading dell’enciclica di Papa Francesco. L’ingresso è gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la presentazione del libro: “Mr. Wakìky Momba” – In viaggio verso il domani. Sabato 14 giugno all’oratorio San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio incontro con l’autore Gianfranco Galante – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Il Teatro Blu in scena a Cadegliano con “Un passo Indietro”. Sabato 14 giugno a Villa Toletti lo spettacolo per “Terra e Laghi” che racconta una storia di fratellanza, due ragazzi di 19 anni si trovano a Buenos Aires, in Mar del Plata – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – “Campi Magnetici” a Cadegliano per l’evento “La Piccola Spoleto”. A Villa Menotti una Performance dedicata al Magnetismo nelle sue diverse forme con due musicisti – Percussionisti di Fama che renderanno ancora più forte ed emozionante il brano – Tutte le informazioni

VARESE – Drag Queen e botanica: lo spettacolo “rivoluzionario” ai Giardini Estensi di Varese. Il 15 giugno a Varese “Botanica Queer”, uno spettacolo itinerante di teatro drag, alla scoperta del lato queer della natura. Iniziativa gratuita, ecco come prenotare – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo lo spettacolo “Le quattro Stagioni”. Un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove Teatro, Danza e Musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Presentazione del libro “Il Diamante” di Ezio Granese a Varese. Il Diamante è un viaggio intimo e luminoso nella scrittura di Granese, capace di toccare temi universali con uno sguardo personale e profondo – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Incontri di mondi lontani: due conferenze su antropologia e spiritualità a Villa Mirabello a Varese. All’interno della mostra “Incontri di mondi lontani” in corso fino al 12 ottobre, venerdì 13 giugno si parlerà di archeologia e indagini sui reperti – Tutte le informazioni

GRANTOLA – A Grantola si vive un bellissimo sogno: i tempi del tram e della belle époque. Sono passati settant’anni dalla scomparsa del “tram bianco” dalle verdi valli varesine. Alla ex chiesa di San Carlo un incontro con Paolo Ricciardi e Gianfranco Benzoni fa rivivere le atmosfere d’antan – Tutte le informazioni

SPORT

CANOTTAGGIO – Dove, quando e come si rema: la guida semplice per seguire la Coppa del Mondo di Varese. Un po’ di risposte a chi vuole seguire le regata internazionali tra il 13 e il 15 giugno e capire meglio ciò che accade tra le corsie del Lago di Varese – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino un torneo di calcio in ricordo di Giuseppe Vuolo. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia con la partecipazione della famiglia, si svolgerà dal 9 al 22 giugno all’oratorio di Voldomino – Tutte le informazioni

BASKET – Torna il Bellavista Playground a Malnate: il torneo 3vs3 più ambito della provincia. Grande novità per l’edizione 2025: la squadra vincitrice rappresenterà la Pallacanestro Varese alla tappa Nazionale di Viareggio – Tutte le informazioni