Chiusure notturne sulle autostrade del varesotto: lavori in programma tra il 1 e il 3 luglio

Nel corso delle prossime notti, diverse tratte autostradali nel territorio di Varese saranno interessate da chiusure per consentire lavori di manutenzione e pavimentazione.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, dalle 21:00 alle 5:00, saranno chiusi per lavori di pavimentazione gli svincoli di Origgio e Uboldo. In particolare, lo svincolo di Origgio sarà chiuso in entrata verso entrambe le direzioni (Lainate e Chiasso) e in uscita per chi proviene da Lainate. Lo svincolo di Uboldo sarà invece chiuso in entrata verso Lainate e in uscita per chi arriva sia da Lainate che da Chiasso. In entrambi i casi, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Saronno. Inoltre, chi proviene da Como potrà proseguire verso Lainate e uscire allo svincolo di Legnano sulla A8 Milano-Varese.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle notti di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, sempre dalle 21:00 alle 5:00, sarà chiusa la stazione di Besnate in entrata e uscita. Come alternative sono suggerite le stazioni di Sesto Calende Vergiate (per chi viaggia verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce), Solbiate Arno (per la A8/Varese) e Gallarate (per la A8/Milano).

Sulla A8 Milano-Varese:

Nella notte di mercoledì 2 luglio, dalle 00:00 alle 5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano in entrata verso Varese per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Castellanza.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà inoltre chiuso il ramo di immissione dalla A8 Milano-Varese sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano verso la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 luglio e dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 luglio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 e immettersi sulla A50 Tangenziale Ovest.

Inoltre dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano. Di conseguenza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50, seguire le indicazioni per uscita 1 SS33 del Sempione, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi in A7 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi durante le ore notturne interessate dagli interventi.