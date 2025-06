Cinema all’aperto a Besozzo, via alla Rassegna Esterno notte 2025

Nell’ambito della rassegna Esterno notte 2025 l’amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con Filmstudio90, organizza tre serate di cinema all’aperto alle ore 21.30 presso la suggestiva Terrazza del Faro con la proiezione di tre film italiani:

– Lunedì 30 giugno Familia (2024) regia di Francesco Costabile: tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste che nel 2008 uccise il padre e fu condannato a nove anni di reclusione per omicidio, il film è stato presentato nella sezione Orizzonti alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha vinto 2 Nastri d’Argento e un premio ai David di Donatello. Racconta la storia di Gigi, un ragazzo di vent’anni che vive con la madre Licia e il fratello Alessandro. Nessuno di loro vede Franco, padre e marito, da quasi dieci anni, da quando è stato allontanato dopo aver avvelenato le loro vite con violenze e continui soprusi. Quella di Gigi e la sua famiglia è una storia purtroppo molto comune, in cui un individuo maniaco del controllo, geloso e rabbioso impone ai suoi familiari un’esistenza di paura. Donne come Licia tentano invano per diversi anni di mantenere unita una famiglia che non può più esserlo; il perdono, l’indulgenza, l’amore per i figli, a volte rappresentano una vera condanna a morte.

– Lunedì 8 luglio Champagne – Peppino di Capri (2025) film tv prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini: dai concerti per i militari americani alla vittoria di Sanremo nel 1973 con una delle sue più grandi canzoni, Un grande amore e niente più, simbolo di rinascita dopo il boicottaggio delle case discografiche e la fine di un “amore tossico”. Champagne, come la sua hit più iconica ripercorre i primi anni della carriera e della vita privata di Peppino di Capri con lo sfondo dell’affresco di un Italia segnata dalla guerra che non vede l’ora di ripartire e guardare avanti. Sarà presente alla proiezione l’attrice Arianna Di Claudio che nel film interpreta Roberta, primo amore di Peppino con cui instaura una turbolenta relazione e che lo accompagna gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone durante gli anni della consacrazione artistica.

– Lunedì 14 luglio Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta nella data esatta della presa della Bastiglia un film del 2024 diretto da Gianluca Jodice. Girato in Piemonte, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, nei luoghi delle residenze sabaude – dalla Reggia di Venaria Reale alla Palazzina di Caccia di Stupinigi – il film racconta i mesi a cavallo tra la fine del 1792 e il 1793 in cui i reali di Francia Luigi XVI di Borbone e Maria Antonietta, con i loro due figli rimasero prigionieri in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati. La pellicola ha vinto 2 Nastri d’Argento e 4 David di Donatello.

Info: biblioteca@comune.besozzo.va.it

Tariffe: 30 giugno – 14 luglio biglietto unico 3.50€ 7 luglio 6.50€ – ridotto 5€ under 18 over 65

Parcheggio in via degli Orti 5 e via Mazzini,4 (zona Comune) – in caso di maltempo le proiezioni si terranno al teatro Duse.