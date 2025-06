Cinema sotto le stelle per famiglie con Esterno notte 2025

Ci sono anche 15 serate con film per famiglie nel programma di Esterno notte 2025, la rassegna estiva di cinema all’aperto promossa come sempre da Filmstdio90 tra Varese e altri 13 comuni della provincia.

All’interno del ricco calendario di film ed eventi (QUI il programma completo di Esterno Notte) la rassegna riserva un’attenzione speciale ai bambini e alle loro famiglie, cui sono dedicate quindici serate in altrettante location mozzafiato pronti a trasformarsi in cinema all’aperto a ingresso gratuito per tutti, grandi e piccini, con due sole eccezioni: l‘ingresso è a pagamento – 6,50 euro a biglietto, ridotto a 5 euro per minori di 18 anni – per l’ultimo appuntamento per famiglie di Esterno Notte il 23 agosto ai Giardini Estensi di Varese con Dragon Trainer, il live action del fortunatissimo cartoon della DreamWorks (foto in apertura).

Stessi prezzi per l’evento di mercoledì 30 luglio a Castiglione Olona, dove sarà proiettato il film di animazione “Il robot selvaggio” che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e di recensioni nella scorsa stagione cinematografica con l’avveniristica avventura Roz, un robot che approda roccambolescamente su di un’isola selvaggia e deve vedersela con la fauna selvatica del posto per sopravvivere.

Si comincia venerdì 27 giugno alle ore 21.45 al Parco degli alpini di Colle San Giorgio, a Saltrio, con Prendi il volo (titolo originale Migration -foto sotto), un’avventura di crescita familiare di cui sono protagoniste delle anatr – una coppia e i loro anatroccoli – che decidono di lasciare il loro stagno per scoprire nuovi mondi, altre possibilità. Una sfida affrontata e vinta insieme grazie alla solidità degli affetti familiari.

Il film sarà riproposto la settimana successiva, venerdì 4 luglio alle ore 21.30, al Parco dei Camiliani di Marchirolo, sempre a ingresso gratuito.

Un grande classico di Steven Spielberg, il GGG – il Grande gigante gentile (foto sopra), è invece la pellicola protagonista della serata di sabato 5 luglio – sempre alle ore 21.30 come per tutti gli appuntamenti di luglio – nella splendida cornice di Villa Menni, a Caronno Varesino.

L’appuntamento successivo con il cinema sotto le stelle di Esterno Notte per le famiglie è venerdì 18 luglio nel cortile dell’oratrio di Morazzone con Mavka e la foresta incantata (foto sotto). Si tratta di un’animazione ucraina ispirata a un’antica leggenda locale che è un piccolo gioiello. Il film è entrato in lavorazione alla vigilia della guerra ma è stato ultimato quando i russi avevano già sferrato il primo attacco. E sarà proiettato anche il 9 agosto a Cadero di Maccagno, sempre a partecipazione gratuita per grandi e piccini.

Sempre a Maccagno, ma in località Garabiolo, sabato 26 luglio sarà proiettato il film Abel – il figlio del vento, la storia di una favolosa amicizia tra un ragazzo e la sua aquila raccontata sul grande schermo con splendide immagini documentaristiche e poesia.

Sette sono i film e le serate per bambini e famiglie proposte da Esterno Notte a partire da due proposte per la serata di venerdì 8 agosto. A Comerio è in programma Kung fu Panda 4, che sarà proiettato alle ore 21.15 (come tutti i film dell’agosto di Esterno Notte), dopo l’apericene a cura della Pro Loco. L’incredbilente abile e coraggioso Guerriero Dragone, è chiamato a diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però una serie di problemi, a cominciare da Chameleon, signora del crimine.

Nella stessa serata, sul Lungo Lago di Angera, sarà invece proiettato un altro successo dell’ultima stagione cinematografica: La bicicletta di Bartali, animazione che sovrappone la storia dei documenti falsi trasportati dal grande campione tra il ’43 e il ’44 per salvare centinaia di ebrei dai nazifa­scisti, all’amicizia tra due giovani ciclisti istraeliani, David ebreo e Ibrahim arabo, uniti nello sport e nel desiderio di abbattere muri, barriere e confini.

Il giorno successivo, sabato 9 agosto – come detto sopra – a Cadero di Maccagno sarà proiettato Mavka e la foresta incantata, mentre l’indomani, domenica 10 agosto, sempre a Maccagno, ma in località Armio le famiglie sono invitate alla proiezione di Yuku e i fiori dell’Himalaya, un’animazione che è un musical giocoso ambinetato in un castello sorvegliato da un grosso gatto vanesio e dove la topolina Yuku aiuta la mamma a recuperare cibo e adora ascoltare con le sorelline le letture della nonna, che accompagna con il suo ukulele.

Sempre a Maccagno, ma qesta volta a Pino, martedì 12 agosto sarà proiettato Il ragazzo e la tigre: film d’animazione italiano e animalista, ambientato anche in questo caso ai piedi dell’Himalaya. Al centro ella storia c’è la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di tigre, entrambi orfani, e il loro viaggio per trovare un luogo sicuro.

Esterno Notte dedica alle famiglie con bambini anche un’ormai tradizionale Vigilia di Ferragosto in piazza a Curiglia, con il cinema sotto le stelle. Questa volta per l’occasione sarà proiettato il film Sulle ali dell’avventura: un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato e tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari.

La settimana successiva, giovedì 21 agosto, Esterno Notte porta a Marchirolo la commedia americana If – gli amici immaginari, che piace ai bambini ma racconta tanto anche ai grandi attraverso la quotidianità di Bea e del suo papà in questo mondo in cui il potere della fantasia è fortemente relegato.

Il giorn dopo. venerdì 22 agosto, una nuova serata con apericena gestita dalla ProLoco di Comerio seguita dalla proiezione del film Il Lupo e il leone, coinvolgente avventura canadese in cui Alma, la protagonista, decide di salvare un cucciolo di leone una piccola lupa, entrambi in difficoltà.

Nel mese di luglio le proiezioni inizieranno alle ore 21.30 mentre ad agosto alle ore 21.15.

Per maggiori informazioni sulla rassegna, serate gratuite e location consultare il programma completo di Esterno Notte su www.filmstudio90.it.