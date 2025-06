CISV Varese: gli atleti ciechi e ipovedenti che riscrivono le regole dello sport

Nel cuore della provincia di Varese, un gruppo di atleti ciechi e ipovedenti sta riscrivendo le regole dello sport. Il CISV (Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini) è un’associazione che svolge da ormai diversi anni un ruolo fondamentale nell’inclusione delle persone con disabilità visiva, sperimentando vecchie e nuove discipline sportive. Tra allenamenti, gare e momenti di condivisione, l’associazione offre agli iscritti la possibilità di sentirsi parte di una squadra, dentro e fuori dal campo, donando agli atleti energia, passione e vittorie.

Tre rappresentanti sportivi CISV, saranno ospiti all’evento “Guarda dove cammini. Passi condivisi sui sentieri del possibile” in programma mercoledì 18 giugno alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro). Sarà un’occasione unica di riflessione in cui Dario Sorgato, autore e viaggiatore affetto dalla sindrome di Usher, una malattia degenerativa che colpisce la vista, presenterà il suo documentario premiato e il libro Guarda dove cammini.

Un momento di grande valore non solo per chi vive queste sfide in prima persona, ma anche per tutta la comunità locale. Il legame tra l’esperienza di Dario Sorgato e il lavoro quotidiano dell’associazione CISV emerge chiaramente nelle riflessioni della coordinatrice tecnica Antonella Cagnetta che sottolinea l’importanza di iniziative come questa per costruire una società più inclusiva e consapevole.

Quali sono le principali attività che l’associazione CISV offre alle persone ipovedenti e cieche della provincia di Varese?

“La nostra associazione cerca di offrire varie proposte. Le principali sono quelle incentrate sullo sport, dal nuoto a livello agonistico, alla nostra punta di diamante, la squadra di baseball per ciechi, che per quattro anni ha vinto il campionato italiano. I nostri atleti praticano anche il tiro con l’arco, il canottaggio, lo yoga, scacchi e il ballo. Da qualche anno abbiamo introdotto anche la possibilità di trascorrere dei weekend fuoriporta culturali e sportivi e da un anno abbiamo ripreso a praticare anche ciclismo su tandem. “

Organizzate anche cene al buio. Può spiegare in cosa consiste questa iniziativa e quali sono i risultati e le reazioni che avete riscontrato nei partecipanti?

“Momentaneamente quest’attività è in pausa, con l’arrivo della bella stagione l’organizzazione è più complicata perché le giornate si allungano e c’è più luce. In autunno riprenderanno. La partecipazione avviene tramite registrazione. Le cene al buio sono delle cene in cui i non vedenti fanno da camerieri e gli ospiti possono vivere un’esperienza diversa dal solito. I commensali non indossano una mascherina perché il locale viene completamente oscurato; vengono accolti in una piccola anticamera chiamata pre-buio dove la luce è più soffusa e dopo una breve spiegazione di rito e un caloroso invito a non usare i cellulari, gli ospiti vengono fatti accomodare nella sala al buio. La serata è accompagnata da un sottofondo musicale e da curiosi indovinelli. La sorpresa più grande dei commensali solitamente è quando si riaccendono le luci e possono vedere le condizioni in cui hanno lasciato la tavola. Spesso le persone sono tornate più volte a ripetere quest’esperienza”.

La squadra CISV Hurricane Varese ha recentemente conquistato importanti titoli nel baseball per ciechi. Quali sono le prossime tappe in programma? Qual è il valore sportivo e sociale di questa disciplina?

“La squadra di baseball è la nostra punta di diamante e si allena a Malnate. Domenica 15 giugno ha vinto l’ultima partita in Sardegna e sabato 21 giugno i nostri atleti giocheranno a Milano, per poi accedere eventualmente alle semifinali del campionato. Il Baseball è uno sport che da una forte sensazione di libertà agli atleti che corrono sul prato seguendo un percorso stabilito. I giocatori sono seguiti dai professionisti vedenti che indirizzano attraverso indizi acustici gli atleti non vedenti.”

In che modo eventi come “Guarda dove cammini. Passi condivisi sui sentieri del possibile” possono sensibilizzare la comunità su questo tema?

“Tutte le attività che organizziamo hanno lo scopo di divulgare e sensibilizzare sulla disabilità visiva. Spesso abbiamo partecipato, su invito di scuole elementari e medie, ad iniziative per raccontare la nostra testimonianza. Credo che l’evento di mercoledì possa essere un’ottima occasione per diffondere il nostro messaggio e la nostra storia”

Ad aprire la serata, prima di Sorgato, saranno le testimonianze di Gaetano Marchetto, non vedente, classe 1962, uno dei fondatori dell’associazione nata trent’anni fa. È stato anche uno dei primi giocatori di baseball per ciechi del CiSV; Richard Raddiri, classe 2001, nuovo capitano della squadra di baseball per ciechi della nostra associazione, il CISV Hurricane Varese; Andrea Priola, classe 1998, atleta polivalente della nostra associazione, con una particolare specializzazione nel canottaggio; Vittorio Ottaviano, storica guida di sci di fondo e volontario di lunga data della nostra associazione.