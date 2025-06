CNA Lombardia Nord-Ovest si presenta alle Ville Ponti di Varese

Sabato 21 giugno 2025, le Ville Ponti di Varese hanno ospitato la prima Assemblea Generale di CNA Lombardia Nord-Ovest, ufficializzando la fusione tra CNA Varese e CNA Lario Brianza.

A partire dalle 10.30, imprenditori, rappresentanti istituzionali e membri della dirigenza CNA si sono ritrovati per fare il punto sulle sfide affrontate e sui primi risultati conseguiti con la nascita di una realtà che oggi rappresenta la più grande CNA della Lombardia, con oltre 6.000 imprenditori e imprenditrici e più di 2.500 pensionati nelle province di Como, Varese, Lecco, Monza Brianza e nell’area dell’Altomilanese. E, per accogliere questa nuova importante realtà, nelle prime file erano presenti anche diverse autorità, primi tra tutti i sindaci di Varese e di Como, Davide Galimberti e Alessandro Rapinese. Con loro però c’erano anche il presidente della Camera di Comercio di Varese Mauro Vitiello, l’assessore regionale all’Innovazione e Università, Alessandro Fermi, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il senatore Alessandro Alfieri, i consiglieri regionali Samuele Astuti e Marisa Cesana, il consigliere provinciale Michele di Toro.

Al tavolo dei relatori erano presenti: Pasquale Diodato, il neo eletto Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Luca Mambretti, neo eletto Vicepresidente vicario di CNA Lombardia Nord-Ovest, Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia, Gabriele Rotini, in rappresentanza del Presidente di CNA Nazionale Dario Costantini, che si è collegato in video per un saluto.

La mattinata è entrata nel vivo con la relazione introduttiva di Luca Mambretti, Vicepresidente Vicario di CNA Lombardia Nord-Ovest, seguita dai saluti istituzionali. «Qualcuno potrebbe pensare che i Presidenti di questi territori soffrano del “morbo del conquistatore” e vogliano essere i novelli Alessandro Magno con mire espansionistiche smisurate – Ha detto Luca Mambretti nella sua relazione – Niente di più lontano dalle nostre aspirazioni. Non è l’espansione territoriale l’ambizione che ha guidato questi Gruppi Dirigenti a praticare aggregazioni, nel passato ed anche oggi, ma la volontà di rappresentare – sempre di più e meglio – le imprese associate, di creare sinergie, economie di scala, di condividere saperi ed esperienze, di mettere il meglio di cui si dispone a disposizione degli associati. Aspiriamo ad abbandonare i localismi, i particolarismi, abbiamo l’ambizione di acquisire una visione più ampia e omnicomprensiva della realtà imprenditoriale che ci circonda senza dimenticare mai le radici e la storia delle nostre Associazioni».

A prendere la parola poi è stato Pasquale Diodato, Presidente della nuova Associazione, che ha sottolineato la centralità della nuova CNA nel promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. «C’è bisogno di futuro per le nostre aziende, e il futuro sono i giovani su cui dobbiamo investire, anche con un cambio di mentalità. L’artigiano non è più quello di una volta, è un manager, uno specialista con un’alta professionalità. Essere artigiano deve diventare un vanto per un giovane – ha detto il presidente Diodato nella sua relazione – CNA Lombardia Nord-Ovest è pronta per tutte queste sfide; i nostri Dirigenti sono i primi che hanno affrontato con coraggio il cambiamento, da territori disaggregati oggi rappresentiamo seimila imprese, siamo diventati dimensionalmente grandi, con un peso rappresentativo importante, con la consapevolezza di essere autorevoli. Queste sono le nostre visioni prospettiche. Intanto abbiamo costruito un’Associazione seria, credibile, responsabile; i nostri collaboratori sono cresciuti di numero e abbiamo oggi a disposizione personale specializzato rispetto a tutte le tematiche riguardanti l’impresa, i nostri servizi sono riconosciuti validi e competitivi, quello che offriamo alle imprese è quello di cui hanno bisogno».

La presidenza

La prima assemblea generale di CNA Lombardia Nord Ovest ha anche ratificato gli organismi dirigenti dell’associazione, composti da rappresentanti degli imprenditori associati: in particolare, oltre al Presidente Pasquale Diodato e al Vicario Luca Mambretti fanno parte della presidenza Giangiacomo Ambrosetti, Caterina Cantoreggi, Francesco Cioffi, Enrico Galli, Mario Gualco, Franco Orsi, Giovanna Picariello, Davide Pusterla, Davide Rabaioli, Marco Ronchetti e Luigi Simeone. Inoltre, la Direzione è composta da 43 membri e l’Assemblea da 100 delegati imprenditori.

Le conclusioni sono state infine affidate a Dario Costantini, Presidente nazionale di CNA, che ha ribadito il valore strategico dell’unione delle due strutture territoriali.