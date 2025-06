“Colloqui positivi” tra Comune e Varese Fc per lo stadio “Franco Ossola”

Non solo il campo, non solo il calciomercato. Il Varese Football Club sta lavorando anche sul fronte stadio per riuscire a completare la domanda di iscrizione – termine previsto per il 4 luglio – indicando come campo casalingo il “Franco Ossola”.

Società biancorossa e Comune stanno collaborando per risolvere le diverse problematiche legate all’impianto e arrivare al completamento dell’iter burocratico richiesto entro i termini previsti. Ci sono opere – come il collaudo statico – che sono a carico di Palazzo Estense, il quale garantisce che tutto stia procedendo nei tempi corretti. Dall’altra parte, anche il VFC sta portando avanti i propri compiti, così come da accordi.

Per quanto riguarda la gestione, nulla dovrebbe cambiare: il Comune continuerà a essere proprietario dell’impianto e il Varese Fc rimarrà semplice “affittuario”. È difficile che si arrivi ad accordi “a metà” – si era fatta avanti l’ipotesi che il club gestisse in autonomia il terreno di gioco – ma allo stesso tempo la società ha sottolineato l’importanza di avere un manto erboso ben curato, evitando i problemi riscontrati nella passata stagione.

“Colloqui positivi”, quindi, come confermato da entrambe le parti. Il cammino prosegue a braccetto e, al momento, il lavoro in sinergia dovrebbe portare al tanto atteso “lieto fine”: il Varese non dovrebbe essere costretto a lasciare Masnago.

RIQUALIFICAZIONE

Tutto tace, invece, sul progetto di riqualificazione. E questo sarà sicuramente un tema che verrà trattato nella conferenza che si dovrebbe svolgere verso fine giugno da parte del Varese Football Club. In questo momento la “palla” è in mano ai tecnici del Comune. È un lavoro complesso che richiede il giusto tempo per tutte le verifiche, ma è ovvio che il club biancorosso – così come tutti gli appassionati – vorrebbero un’accelerata – o anche un segnale – per l’iter, così da avere nel breve tempo risposte certe sul futuro del progetto.