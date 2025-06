Come salvare un bambino che non respira: un corso per tutti grazie al Cva di Angera

Ogni anno circa 1000 pazienti pediatrici giungono in ospedale per ostruzione delle vie aeree. Il corso di disostruzione pediatrica si rivolge a genitori, nonni e a tutti coloro che hanno la responsabilità di un infante o di bambino.

Il corso, tenuto da istruttori ANPAS e AREU del Corpo Volontari Ambulanza, è suddiviso in una prima parte teorica a cui segue una parte addestrativa sui manichini.

In caso il bambino sia presente è fortemente consigliato che siano iscritte due persone della stessa famiglia per poter accudire il bambino a turno in caso di necessità o durante la prova pratica.

Il corso è gratuito con offerta libera che verrà destinata all’acquisto di materiale formativo.

IL CORSO

Sai salvare un bambino? Corso di disostruzione e manovre salvavita pediatriche

Martedì 17 giugno

Ora: 20:45

Sala Corsi CVA, Via Fontana Mora 24, Sesto Calende (VA)

Un incontro formativo aperto alla popolazione per imparare le manovre salvavita pediatriche, fondamentali in caso di emergenza:

Disostruzione delle vie aeree

Colpi intrascapolari e compressioni toraciche

RCP e manovra di Heimlich

PBLS (Pediatric Basic Life Support)

Organizzato dal Gruppo Istruzione CVA, il corso è pensato per genitori, insegnanti, baby-sitter e chiunque voglia essere pronto a intervenire in situazioni critiche che coinvolgono i più piccoli.

