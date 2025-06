Come sfruttare LinkedIn® per il marketing B2B: un incontro gratuito a Materia

Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews, ospita il terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicati a LinkedIn per le imprese: un’occasione unica, ricca di spunti concreti e strategie smart per padroneggiare il marketing B2B sul social network professionale per eccellenza.

L’evento, pensato per responsabili marketing, direttori comunicazione e titolari d’azienda, chiude un percorso articolato in tre tappe curate da Alessandro Gini, uno dei massimi esperti italiani sulla piattaforma.

L’evento si terrà lunedì 7 luglio alle ore 17:30 a Materia, in via Confalonieri 5 – Castronno.

A condurre sarà Alessandro Gini, formatore e consulente tra i massimi esperti italiani della piattaforma.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione, che può essere effettuata compilando il form disponibile al seguente link

LinkedIn migliora davvero le vendite B2B?

Lunedì 7 luglio ore 17:30

Via Confalonieri, 5 – Sant’Alessandro 21040 Castronno (VA)

rsvp materia@varesenews.it – cell. + 39 339 8547025 / +39 345 2747669