“Complimenti ai medici dell’Urologia pediatrica di Varese“

Alla Spettabile Attenzione di Varese News,

scrivo questa lettera di encomio, riguardante il reparto di urologia pediatrica di Varese, auspicando in una pubblicazione.

Vorrei ringraziare di vero cuore, l’intero reparto di Urologia pediatrica di Varese, in particolar modo la Dottoressa Glenda Di Napoli (direttrice del reparto di urologia), la quale, con il suo magnifico staff, ha eseguito una doppia operazione, su mio figlio, di soli 3 anni. È stata eseguita una operazione di reimpianto ureterale sinistro sec. Cohen e contestuale correzione di ipospadia coronale. La Dottoressa ci ha seguiti passo passo, e si è resa sempre disponibile per qualsiasi domanda o dubbio, seguendo il paziente anche nel post operatorio, in maniera minuziosa. Complimenti a tutto il reparto di urologia, che con grande professionalità e amore, supportano i piccoli pazienti e i loro genitori.

Famiglia Turri