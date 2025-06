Composte di frutta con i mirtilli di stagione: un laboratorio con Varese Corsi

Sabato 21 giugno, dalle 14:30 alle 17:30, un pomeriggio all’insegna della natura e del gusto con Varese Corsi e gli Orti di Bregazzana. In un ambiente suggestivo e immerso nel verde, prenderà vita un laboratorio pratico dedicato alla preparazione di composte di frutta fatte in casa, sane, genuine e ricche di sapore.

L’esperienza inizierà con la raccolta dei mirtilli direttamente dai cespugli, un’occasione unica per riscoprire il contatto con la terra e assaporare la stagionalità dei suoi frutti. Subito dopo, ci si sposterà nell’area laboratorio per trasformare i frutti raccolti in una deliziosa composta di mirtilli, perfetta per la colazione o per accompagnare dolci e formaggi.

Guidati dagli esperti degli Orti di Bregazzana – una realtà locale che promuove l’agricoltura sostenibile e il vivere semplice – i partecipanti impareranno tecniche di conservazione e piccoli segreti per replicare facilmente la ricetta anche a casa.

Al termine dell’attività, ognuno potrà portare con sé un vasetto della composta realizzata.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui.