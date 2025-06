Con ViviLago 2025 tre giorni di sport, musica e natura sulle rive del Lago di Varese

Varese si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: dal 4 al 6 luglio arriva ViviLago 2025, una festa lunga tre giorni che trasformerà il Parco Zanzi della Schiranna in un palcoscenico a cielo aperto tra sport, musica, laboratori e attività per ogni età.

Promossa dal Lions Club Varese Sette Laghi, l’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale della Regione Lombardia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con il motto “È VA con il Cuore”.

ANTEPRIMA VENERDì 4 LUGLIO

Una partenza nel segno della cultura e della musica. Si comincia venerdì 4 luglio con un’anteprima: l’esclusiva sessione di team building sui Dragon Boat, riservata alle aziende, a cura del CUS dell’Università dell’Insubria. A seguire, il divulgatore Samuele Corsalini racconterà curiosità e storie del territorio varesino. In serata, appuntamento al ristorante Giulietta al Lago con una raffinata cena-concerto a bordo piscina sulle note delle colonne sonore di Morricone, interpretate dai clarinetti del Conservatorio Cantelli di Novara.

SABATO 5 LUGLIO

Sabato il parco si animerà con il Festival Vivilago Cus’N’Dragons, il cuore pulsante dell’evento. Fin dalla mattina, una grande festa dello sport sulle canoe Dragon Boat. Bambini e famiglie potranno partecipare a un’ampia gamma di attività: dallo yoga per i più piccoli, ai giochi con lo scivolo gonfiabile, ai laboratori creativi con la Casa del Giocattolo Solidale.

In parallelo, spazio a minibasket, minivolley, paintball, softair, prove di handbike con Polha-Varese e voli simulati sugli alianti dell’Acao. Alle 11 e 30, la cerimonia di apertura ufficiale celebrerà il legame tra il territorio e i Giochi Olimpici 2026.

Nel pomeriggio, spazio a iniziative dedicate all’ambiente con Rete Lago Varese e Comabbio, alla scoperta del mondo delle api e alla lettura poetica a cura di GaEle Edizioni. Dopo il tramonto, l’energia salirà sul palco con l’esibizione di videodance della Scuola Danza 360 di Besozzo e il concerto gratuito della band Megamax, tributo a Max Pezzali e agli 883.

DOMENICA 6 LUGLIO

La giornata di domenica si aprirà con una lezione di pilates con l’insegnante Elisa Cella. Si rinnova l’appuntamento con le attività ecologiche: plogging e water clean-up, in difesa del lago e dell’ambiente. Proseguiranno tutte le iniziative per bambini e famiglie, dal campus ai giochi sportivi, dal Dragon Boat “per tutti” all’esposizione artistica di GaEle Editore. Nel pomeriggio, spettacolare Open Day di volley e minivolley, seconda sessione del laboratorio di apicoltura e le coinvolgenti esibizioni di Art Dance con la scuola di Carlo Pozzoni. Gran finale alle 19 con il DJ set anni ’90 di Alex C, per rivivere insieme i grandi successi dance che hanno fatto la storia.

GREEN VOLLEY 4×4

In parallelo al programma, il 5 e 6 luglio si disputerà l’attesissimo torneo Green Volley 4×4 misto, organizzato da BVQ in collaborazione con il Lions Club Varese Sette Laghi. Una due giorni all’insegna dello sport e del divertimento, immersi nella s cornice naturale del lago.

UNA FESTA PER TUTTI

ViviLago 2025 è un progetto con un forte impegno solidale. Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor e partner che, con il loro sostegno, rendono possibile questo evento benefico, confermando l’importanza del lavoro condiviso per il benessere della comunità. Il ricavato della manifestazione andrà alla PolHa Varese e ad altre associazioni locali.