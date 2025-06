Concerto d’estate a Castellanza: dove la melodia incontra l’attualità

Una serata pensata per rendere omaggio alla componente femminile della storia della musica, accendendo i riflettori su cantautrici e interpreti: il Concerto d’estate del Corpo Musicale Santa Cecilia di Castellanza, in programma sabato 28 giugno alle ore 21 nel cortile del Palazzo comunale, si intitola “La voce delle donne”.

Agli spettatori verrà proposto un viaggio nel tempo e nello spazio che attraverserà i più diversi generi musicali: «Purtroppo nei secoli passati ci sono state poche compositrici perché la società opponeva resistenza all’affermazione femminile nel campo della musica, ponendo sulla strada delle donne innumerevoli ostacoli -sottolinea il presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia, Massimo Dell’Acqua-. Quindi ci siamo concentrati soprattutto su brani portati al successo da interpreti femminili: nel programma ci sarà spazio per musiche che nell’immaginario collettivo sono indissolubilmente legate a figure come Édith Piaf o Mina».

Un omaggio che la banda vuole tributare al mondo femminile in un periodo in cui il tema della violenza contro le donne è purtroppo di stringente e drammatica attualità: «Le tragiche notizie che si susseguono sui media ci hanno toccato profondamente e nel nostro piccolo abbiamo pensato di dare un contributo alla riflessione su questo tema con il linguaggio che ci appartiene, quello della musica -evidenzia il maestro Daniele Balleello, che sarà come sempre alla guida del Corpo Musicale-. Proporremo successi di cantautrici come Gianna Nannini e un brano come “New York New York”, che tutti ricollegano immediatamente a Liza Minnelli anche se è stato eseguito da vari interpreti nel corso degli anni. E poi non mancherà il duetto fra Ella Fitzgerald e Louis Armstrong in “Summertime”, un omaggio a Barbra Streisand nella duplice veste di cantante e attrice e uno alla compianta Whitney Houston. Artiste eccezionali che, in quanto donne, hanno dovuto faticare non poco per emergere e per far sentire la loro voce».

Per l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza, Davide Tarlazzi, «il Corpo musicale S. Cecilia, con il suo Concerto d’estate, renderà omaggio alle donne che hanno segnato la storia della musica e in non pochi casi influenzato il costume e la società. Sarà una serata connotata da piacevolezza, energia, ispirazione. Ringraziamo la banda cittadina che ci offre questa nuova occasione di ascolto incentrata su un programma che unisce qualità artistica e attenzione ai temi della contemporaneità».

Per il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, «questo concerto rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Il Corpo Musicale Santa Cecilia, dedicando la serata alle voci femminili che hanno fatto la storia della musica, ci offre l’opportunità di celebrare l’arte e riflettere su temi di grande attualità sociale. Come amministrazione sosteniamo con convinzione iniziative che coniugano cultura e sensibilizzazione. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa serata che saprà emozionare nel cortile del nostro Palazzo comunale».

In caso di maltempo, il concerto si terrà al teatro di via Dante. L’ingresso sarà come sempre libero e gratuito.