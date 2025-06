Concerto Itinerante 2025, la banda suona in campagna a Grantola

Il Concerto Itinerante del Corpo Musicale di Grantola torna anche quest’anno, con una tappa suggestiva tra natura e musica. L’appuntamento è per giovedì 26 giugno 2025 alle ore 21, presso l’Azienda Agricola Gugole in via Campagna, un’ambientazione immersa nel verde che accoglierà musicisti e pubblico per una serata all’insegna della musica dal vivo.

Il Concerto Itinerante è diventato negli anni un appuntamento fisso per la comunità di Grantola. Ogni edizione si svolge in un punto diverso del paese, offrendo l’occasione di scoprire nuovi scorci del territorio accompagnati dalle note del corpo musicale cittadino.

La formula è quella di sempre: un concerto gratuito, all’aperto, aperto a tutti, con un programma vario pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico. Un’iniziativa che valorizza la partecipazione, la convivialità e il legame tra musica, territorio e persone.

Per restare aggiornati sull’evento:

Instagram: @corpomusicale.grantola

Sito ufficiale: www.corpomusicalegrantola.it

In caso di maltempo saranno comunicate eventuali variazioni attraverso i canali social del Corpo Musicale.