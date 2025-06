Conclusi i lavori del progetto “Scuola Digital Smart”: a Crugnola nuove aule tecnologiche per una didattica innovativa

Il Comune di Mornago ha ufficialmente concluso i lavori previsti dal bando regionale “Scuola Digital Smart”, promosso da Regione Lombardia, che ha permesso la realizzazione di nuove aule tecnologicamente avanzate presso la Scuola Primaria di Crugnola.

Il bando, focalizzato sulle scuole primarie dei piccoli comuni lombardi, si propone di trasformare gli spazi di apprendimento attraverso l’uso di risorse tecnologiche all’avanguardia. L’obiettivo è quello di creare ambienti didattici moderni, in grado di integrare nuovi dispositivi e tecnologie nell’insegnamento, favorendo un apprendimento interdisciplinare attraverso l’integrazione delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), contribuendo così a promuovere una didattica innovativa e coinvolgente.

Grazie a un investimento complessivo di € 88.345,08, di cui € 79.510,57 finanziati dalla Regione Lombardia e la restante parte coperta da fondi del Comune di Mornago, è stato possibile dotare l’istituto di ambienti didattici moderni, con arredi innovativi e attrezzature informatiche all’avanguardia. L’intervento è frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale e la Dirigente scolastica di Mornago, Dott.ssa Gabriella Cicolini, che hanno collaborato attivamente per cogliere questa importante opportunità e tradurla in un concreto miglioramento per la scuola e per gli studenti.

«Le nuove aule, con i nuovi arredi e le sue attrezzature informatiche all’avanguardia, rappresentano un importante passo avanti verso una scuola sempre più connessa e innovativa – ha affermato L’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Bea. Un luogo dove i bambini potranno scoprire il mondo digitale in modo divertente e sicuro, sviluppando le competenze

digitali necessarie per affrontare le sfide del futuro».

«Ancora una volta il Comune di Mornago è stato capace di intercettare dei fondi per migliorare la scuola – sottolinea il Sindaco Davide Tamborini. Con questi interventi, l’amministrazione comunale e la Scuola primaria di Mornago confermano il loro impegno a offrire un’educazione di qualità, al passo con i tempi e attenta alle esigenze formative delle nuove generazioni».

Un sentito ringraziamento va alla Regione Lombardia, e in particolare all’Assessore regionale Dott.ssa Simona Tironi, promotrice del bando, per il sostegno concreto e la visione lungimirante che ha reso possibile questo importante progetto per la comunità scolastica mornaghese.