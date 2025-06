Crescita costante in casa Cantello Belfortese. Settore giovanile al completo e l’anno prossimo torna una Regionale

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Un’altra stagione è finita in archivio per il Cantello Belfortese. Una stagione “numerosa” in termini di ragazzi e famiglie che hanno deciso di darci fiducia e di conseguenza di squadre che si sono andate a comporre. Con la ciliegina sulla torta dell’ennesima vittoria targata Allievi 2009 che porterà dopo alcune stagioni di assenza a ritrovare tra le nostre fila anche una compagine 2010 targata Regionale. La squadra sarà guidata da Roberto Bulgheroni che dopo 10 anni di Varesina ha deciso di sposare il nostro progetto. Piccoli ma grandi passi che portano a migliorare sotto tutti gli aspetti anno dopo anno.

Dai Piccoli amici agli Juniores tutte le categorie sono state coperte. E questo è sicuramente un motivo di orgoglio. Ma anche di responsabilità accresciute. Perché quando inizi a volare di certo non vuoi tornare subito a terra. Anzi. Ma è sulle categorie del giovanile che bisognerà focalizzare gli sforzi e l’attenzione maggiore. Sono loro i bambini e ragazzi da far crescere e valorizzare al meglio per creare i calciatori di domani. Dai piccoli 2020 ai più formati esordienti 2013 che si apprestano a disputare l’ultimo anno prima del salto nell’agonistica. Ai 2014 capaci di vincere e convincere sempre di più. Ai 2015 e 2016 in rampa di lancio. E soprattutto ai 2017/18 capace di mettere a referto un’annata da protagonisti nonostante l’anno di differenza.

Detto dei 2009, anche i 2010 hanno disputato una signora stagione. Al pari dei 2011/12 che hanno deciso di fare il salto nei giovanissimi con un anno di anticipo. Un antipasto del calcio che sarà che sicuramente ha rappresentato un periodo di gavetta che li aiuterà sicuramente nella prossima stagione. Che riparte ufficialmente per il settore giovanile con l’open day del 5 luglio. Mattina o pomeriggio. O anche entrambe le sessioni per chi lo vorrà. Diversi i giorni invece previsti per l’agonistica. Qui sotto tutte le locandine. Non resta che iscrivervi e venire a provare. E se saranno rose, state certi, che a Cantello fioriranno.

La USD Cantello Belfortese apre le porte ai giovani calciatori con una serie di Open Day dedicati alle annate dal 2009 al 2012. L’iniziativa, rivolta a ragazzi motivati a crescere sportivamente e a mettersi in gioco in un ambiente strutturato e competitivo, coinvolge le categorie Juniores, Allievi Regionali Under 16 e Giovanissimi Under 14 e 15. Gli appuntamenti si terranno tra Cantello e Castiglione Olona durante la prima metà di luglio, con giornate dedicate alle singole annate: l’1 e l’8 luglio per i 2010, il 2 e 4 luglio per i 2011, e il 2, 4, 9 e 11 luglio per i 2012, tutti presso il campo di via Santa Rita da Cascia a Cantello; mentre per i 2009 sono previsti incontri il 3 luglio a Cantello e il 9 luglio a Castiglione Olona.

L’invito a partecipare è rivolto a giovani desiderosi di crescere all’interno di una società attenta alla formazione calcistica e personale, pronta a confermare i propri successi e a puntare sempre più in alto. I tecnici della società saranno presenti per valutare i partecipanti e fornire tutte le informazioni utili alle famiglie. Per iscriversi, è sufficiente inquadrare il QR code presente nelle locandine e compilare il modulo online (qui il link)