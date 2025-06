Controlli e fototrappole: due persone denunciate per abbandono illecito di rifiuti ad Arcisate

La Polizia Locale di Arcisate ha denunciato a piede libero due cittadini italiani, un uomo e una donna, per abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale. I due, dipendenti di un’azienda attiva nel recupero e smistamento di abiti usati, sono stati sorpresi dagli agenti mentre depositavano in modo irregolare diversi sacchi di materiali non conformi.

Il primo episodio è avvenuto il 22 maggio, quando gli agenti, impegnati in un controllo mirato in una zona considerata sensibile, hanno colto in flagranza l’uomo intento ad abbandonare i rifiuti. L’attività di vigilanza è poi proseguita attraverso un’attenta osservazione supportata da fototrappole di ultima generazione, collegate direttamente alla Centrale operativa.

Grazie a questa tecnologia, il 26 maggio è stata documentata una seconda violazione, che ha visto il coinvolgimento anche della donna. Al termine dell’operazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e lo smaltimento illecito dei materiali.

«L’abbandono di rifiuti rappresenta un grave danno per l’ambiente e un gesto di inciviltà che compromette la qualità del nostro territorio – dice il comandante della Polizia locale di Arcisate Andrea Odoni – L’intervento ha consentito di interrompere l’attività illecita e di avviare le procedure di denuncia presso la Procura della Repubblica di Varese. I responsabili dovranno ora provvedere alla rimozione dei rifiuti e al corretto conferimento in un centro di raccolta autorizzato».

«Questo episodio ribadisce l’importanza di un presidio attivo non solo contro i reati predatori, ma anche contro i crimini ambientali, che rappresentano una minaccia concreta per il decoro urbano e la salute pubblica – aggiunge il comandante Odoni – Gli operatori della Polizia locale di Arcisate vantano una consolidata preparazione in campo ambientale e dispongono delle migliori tecnologie investigative, che consentono un controllo efficace e costante del territorio»