Controlli stradali in Canton Ticino a Rancate: in due ore rilevate 83 infrazioni, la maggior parte da motociclisti

È di 83 infrazioni il bilancio di un’operazione di controllo condotta nel pomeriggio del 17 giugno 2025 sulla superstrada che collega la rotatoria di via Penate a Novazzano. L’intervento, messo in atto dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia della città di Mendrisio, è stato disposto a seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza e delle autorità locali su comportamenti pericolosi, soprattutto da parte di motociclisti.

Nel mirino degli agenti, infatti, sorpassi a velocità elevate, spesso eseguiti sulla doppia linea di sicurezza, in totale violazione della segnaletica stradale che vieta il sorpasso lungo quel tratto. Con l’arrivo della bella stagione, spiegano le forze dell’ordine, queste condotte scorrette si intensificano, aumentando il rischio per tutti gli utenti della strada che circolano correttamente nel senso opposto.

I controlli, effettuati tra le 16.00 e le 18.00 e coordinati dal V° Reparto Gendarmeria stradale, hanno portato all’accertamento di 74 infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale, in prevalenza legate a sorpassi vietati da parte di motociclisti. A queste si aggiungono 6 infrazioni all’Ordinanza tecnica (OETV), per modifiche non autorizzate su veicoli, e un’infrazione per una manovra di svolta con attraversamento della doppia linea continua da parte di un’autovettura. Sono stati infine segnalati due casi di uso improprio degli avvisatori ottici (fari) per segnalare la presenza del posto di controllo.

La Polizia cantonale richiama alla prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada, ribadendo che comportamenti simili mettono in pericolo la sicurezza di tutti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.