Convegno internazionale sulla storia degli insegnamenti linguistici all’Università dell’Insubria

Dal 4 al 7 giugno 2025, l’Università dell’Insubria ospita l’International Inter-Association Conference on the History of Language Learning and Teaching, un evento di respiro internazionale dedicato alla storia dell’insegnamento linguistico. Il convegno riunisce quasi cento studiosi provenienti da tutto il mondo, per esplorare il legame tra l’insegnamento delle lingue e i cambiamenti sociali, politici e culturali nel corso della storia.

L’iniziativa, che si svolge nella sede di Sant’Abbondio a Como, è stata inaugurata il 4 giugno con una giornata dedicata ai giovani ricercatori. Le successive giornate si concentrano sull’evoluzione storica dell’educazione linguistica, analizzando temi come migrazioni, guerre, politiche linguistiche e tecnologie della comunicazione, fino a riflessioni su inclusione e benessere psicosociale.

Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Insubria, coinvolge anche le Università di Bologna e Udine, ed è parte di un percorso di cooperazione scientifica internazionale che affonda le radici nel 2008 a Granada. La rete di collaborazioni comprende prestigiose istituzioni come il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici e la Henry Sweet Society.

Tra i keynote speaker, spiccano Carmen Castillo Peña (Università di Padova), Marc Debono (Université de Tours) e John Gallagher (University of Leeds), che offriranno contributi originali sui rispettivi ambiti di ricerca.

Un’opportunità unica di confronto internazionale e interdisciplinare per riflettere sul passato, interpretare il presente e orientare il futuro delle pratiche didattiche linguistiche.