“Conversazioni in cortile” arriva a Saronno con gli architetti scrittori Gianni Biondillo e Giovanni Iacometti

Gianni Biondillo (nella foto) e Giovanni Iacometti, saranno protagonisti giovedì 26 giugno a Saronno di un nuovo appuntamento del ciclo “Conversazioni in cortile”, promosso dell’Ordine degli Architetti della provincia di Varese.

L’incontro, che si terrà dalle 18 alle 20 nella sede dell’Ordine a Saronno, in via Maurilio Bossi 14, si intitola “Architetti che scrivono. La costruzione del narrare”, e si svilupperà come un dialogo tra architettura e letteratura, nell’ambito di un progetto culturale che propone momenti di riflessione e confronto sul ruolo dell’architettura nella società contemporanea. In questa occasione, i due architetti discuteranno della relazione tra progettazione e scrittura, presentando i loro ultimi libri e condividendo il proprio sguardo sull’arte del racconto.

Gianni Biondillo, noto scrittore e architetto, presenterà “Quello che noi non siamo” (Guanda, 2023), vincitore del Premio Bagutta 2024, e “La costruzione del potere. Perché l’architettura fascista non esiste” (Neri Pozza, 2024).

Giovanni Iacometti, autore e progettista, porterà all’attenzione del pubblico: “Racconti medi. Brevi e brevissimi” (Gruppo Albatros Il Filo, 2024).

L’evento, a cura della Commissione Rigenerazione urbana e Territorio Saronno dell’Ordine Architetti PPC di Varese, con il coordinamento di Davide Vazzecchi e Vanina Sartorio, offre anche un’occasione di aggiornamento professionale: la partecipazione darà infatti diritto a due crediti formativi professionali.

Per iscriversi, è richiesta la registrazione via email all’indirizzo: formazione@ordinearchitettivarese.it