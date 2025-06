Coppa del Mondo, è un’Italia ricchissima di atleti varesotti

Quando va in scena un evento internazionale di canottaggio abbiamo l’abitudine di riassumere l’elenco degli atleti varesotti impegnati agli scalmi. Un “esercizio” che in occasione della Coppa del Mondo del 13-15 giugno alla Schiranna è particolarmente complicato, perché le convocazioni del d.t. Antonio Colamonici sono più ricche che mai di nomi provenienti dalla “contea dei laghi”.

Ben 18 gli atleti di casa nostra – tra chi è nato e vive qui e chi è tesserato per le nostre società – inseriti nel gruppo azzurro che per l’occasione conta ben 74 convocati per un totale di 31 imbarcazioni suddivise nelle diverse specialità, compresa la novità dell’8 misto (sul quale, tuttavia, non abbiamo rappresentanti). Numeri enormi favoriti dal grande numero di atleti provenienti dalla Canottieri Gavirate, ben 15.

I nomi principali sono quelli di Alice e Giovanni Codato e di Gabriel Soares, reduci dai recenti Campionati Europei nei quali i fratelli di Oggiona con Santo Stefano hanno vinto un argento e un bronzo a testa; per l’italobrasiliano di Besozzo (foto in alto / Canottaggio.org) invece è arrivato un quarto posto all’esordio in categoria senior. Barche confermate per tutti e tre: due senza e otto per Alice e Giovanni (due con Laura Meriano per la prima e Nunzio Di Colandrea per il secondo), doppio per Gabriel (con Niels Torre).

Alla Schiranna tornano in barca altri due protagonisti delle recenti Olimpiadi, ovvero Linda De Filippis e Davide Verità: la poliziotta di Travedona (tesserata anche per Gavirate) sarà sul due senza di Italia B insieme all’altra rossoblu Samantha Premerl, 22enne di Monfalcone. Il 24enne di Angera ha i colori della Canottieri Monate (oltre che della Marina Militare) e remerà su uno dei due “otto” maschili, quello timonato dalla gaviratese Ilaria Colombo.

In ambito femminile Gavirate schiera in azzurro anche Sara Borghi (doppio) e Aurora Spirito (4 di coppia). Tra i maschi c’è il due senza tutto rossoblu con Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi; sulla Italia B del quattro di coppia ci sono Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli mentre sull’altro otto c’è Francesco Pallozzi, anch’egli reduce dagli Europei assoluti.

La società del presidente Giorgio Ongania sarà rappresentata anche nel pararowing dal singolista Massimo Spolon (categoria PR1) e nei pesi leggeri che pur non essendo più specialità olimpiche continuano a essere praticati. In questa coppa del mondo ci sono – entrambi in singolo – i fratelli Giovanni e Luca Borgonovo. A chiudere l’elenco anche una timoniera della Canottieri Corgeno, Chiara Reto, cui è affidato il 4 con paralimpico di classe PR3.