Coppia intossicata dal fumo del condizionatore a Gallarate

Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, in via Cantù a Gallarate, dove due giovani – un uomo e una donna – sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato da un condizionatore all’interno della loro abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’appartamento.

Non ci sono gravi conseguenze

I due giovani sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio, per accertamenti e cure: non risultano in gravi condizioni. L’intervento si è concluso rapidamente, e non sono stati segnalati danni strutturali o necessità di evacuazioni.