Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 20, 21 e 22 giugno

ANGERA – RANCO – Giochi, musica e concerto all'alba a San Quirico: weekend ricco ad Angera e Ranco. In particolare, la giornata di sabato sarà dedicata ai concerti con l'evento del Lago Cromatico e la Festa europea della Musica sul lungolago di Ranco.
TERNATE – "Dü dì in Sardegna" festa sarda. Dal 20 al 22 giugno, al Parco Berrini, tre serate all'insegna della cucina tipica sarda ed eventi musicali, con cena d'apertura venerdì alle 19:30.
BESNATE – Musica e costine, a Besnate una serata insieme apre il Minipalio del quarantesimo. Aperitivo, cena, accompagnamento musicale dal vivo e un grande concerto del JPII Choir: è la serata che celebra quattro decenni dell'iniziativa che unisce la comunità del paese.
CASCIAGO – Il 22 giugno musica a Casciago a Villa Castelbarco con Alessandro Marano. Il secondo appuntamento della Stagione Musicale 2025 si concentra su un virtuoso del pianoforte.

EVENTI IN EVIDENZA

CARDANO AL CAMPO – Ancora due imperdibili appuntamenti mensili con Jazz Friday Night. Il 20 giugno si esibiranno noti artisti del mondo musicale italiano accompagnati a mesi alterni dagli Evergreen Jazz Trio, il gruppo “resident”. Non perdete le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito – Tutte le informazioni

CARNAGO – Ultimo weekend per la Festa del Pesce. Ogni sera, a partire dalle 19.00, la cucina propone un menù di mare da leccarsi i baffi: spaghetti allo scoglio, fritto misto, baccalà con polenta, grigliata, branzino e gamberoni alla piastra. E la domenica a pranzo, solo per veri intenditori, la regina della festa: la paella, servita fino a esaurimento. E per chi ama i motori, la domenica 22 riserva un appuntamento da non perdere: dalle 10.00 alle 18.00, il raduno di auto tuning – Tutte le informazioni

COMERIO – Il centro di Comerio si trasformerà in una grande sala a cielo aperto, con una lunghissima tavolata che percorrerà un’intera via e la possibilità di scegliere tra diversi menù. L’appuntamento è per sabato 21 giugno, quando tornerà “Comerio ti invita a cena”, il grande evento conviviale che, alla sua prima edizione due anni fa, ha richiamato migliaia di persone e lasciato il ricordo di una serata davvero speciale – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 15, sarà una giornata speciale. In Viale Carlo Noè 28 a Gallarate aprirà ufficialmente le porte il nuovo MG Store di Autosalone Internazionale, e l’occasione sarà celebrata con un grande evento aperto l pubblico – Tutte le informazioni

VARESE – Sarà il violino di Laura Marzadori ad aprire la quarta edizione del Festival Echi Urbani in programma dal 16 al 23 giugno a Varese. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle musiciste italiane più apprezzate a livello internazionale, nella suggestiva cornice dell’Arena Estate dei Giardini Estensi, domenica 22 giugno alle ore 21. – Tutte le informazioni

VARESE – Sei appassionato di natura, piante e foglie? Sabato 21 giugno, dalle 15 alle 16.30, presso il Parco Mantegazza del Castello di Masnago, chiamata a raccolta per tutti gli appassionati della natura, delle piante e delle foglie. Se hai più di 7 anni, raccogli 5 foglie di diverso tipo e portale con te al Thinker Lab. Le potrai studiare con l’esperta Ania, analizzarle al microscopio, usarle per iniziare a creare il tuo erbario – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 21 giugno al Circolo di Casbeno arriva l’energia travolgente del The Swing Tropical Party, una serata a ingresso libero tutta da vivere. Protagonista della consolle sarà DJ Mambo Fortissimo, pronto a farvi ballare con le sue musiche frenetiche dal mondo. Appuntamento al Circolo – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

ARONA –Domenica 22 giugno, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più famoso d’Italia, arrivano per la prima volta ad Arona, sul Lungolago Caduti di Nassirya e Largo Pietro Vidale. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio, al prezzo migliore – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Il Villaggio del Divertimento di Rescaldina entra nel vivo con una nuova settimana di eventi del LatinFiexpo, il festival dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina. Gli appuntamenti, che si tengono ogni martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3.00 – Tutte le informazioni

VALDILANA (BI) – Sabato 21 giugno alle 18, nel giorno del solstizio d’estate, le vibrazioni di Translational Music risuoneranno ancora una volta tra le montagne dell’Oasi Zegna. Un concerto esperienziale e immersivo con strumenti accordati a 432Hz, in sintonia con il corpo, l’anima e la natura circostante. Il biologo molecolare e compositore Emiliano Toso, al pianoforte, sarà accompagnato dalla violinista Valentina Wilhelm in un evento che è più di un semplice ascolto: è un viaggio sensoriale, un momento di profonda connessione interiore nel cuore della natura – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – I Dialoghi del Sacro Monte. Sabato 21 giugno alla Casa Museo Pogliaghi prende vita la prima edizione di una giornata di incontri e riflessioni su dialogo e comunità, con filosofi, architetti e scienziati – Tutte le informazioni

TRADATE – “Dal Sole alla Musica” al Parco Pineta. Sabato 21 e domenica 22 giugno, weekend gratuito con picnic scientifici sotto le stelle, laboratori musicali e attività didattiche per famiglie presso l’EcoPlanetario – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Oltre la Realtà”: la Galleria Boragno per tre sere si trasforma in un’arena di realtà virtuale. Per tre giovedì di giugno — il 12, 19 e 26 — la storica Galleria Boragno di Busto Arsizio cambia volto e si trasforma in un’arena di realtà virtuale – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Scuderia Ferrari Club Travedona festeggia 50 anni con un fine settimana di festa. Appuntamento sabato 21 e domenica 22 giugno per due giorni ricchi di eventi tutti dedicati alla storia del club che dal 1975 riunisce gli appassionati del Cavallino Rampante – Tutte le informazioni

GALLARATE – Pensiero Meticcio in festa al canile-gattile di Gallarate. Dal pomeriggio alla sera di domenica giochi per adulti e bambini, banchetti, truccabimbi, musica, cibo e bevande, a sostegno delle attività – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – Glamour, motori e solidarietà: Viggiù si tinge di rosso con la sfilata delle Ferrari e delle modelle 0048. Domenica 22 giugno la seconda edizione della “Sfilata in Rosso”, un evento che unisce il fascino delle Ferratri all’eleganza di una sfilata benefica, con un obiettivo importante: sostenere la prevenzione e la cura del tumore al seno – Tutte le informazioni

ANGERA – RANCO – Giochi, musica e concerto all’alba a San Quirico: weekend ricco ad Angera e Ranco. In particolare, la giornata di sabato sarà dedicata ai concerti con l’evento del Lago Cromatico e la Festa europea della Musica sul lungolago di Ranco – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

TERNATE – “Dü dì in Sardegna” festa sarda. Dal 20 al 22 giugno, al Parco Berrini, tre serate all’insegna della cucina tipica sarda ed eventi musicali, con cena d’apertura venerdì alle 19:30 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Festa patronale di Avigno. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, la 29ª edizione con tre giorni di eventi, sagre e momenti di intrattenimento aperti a tutti, organizzata dalla Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata- Tutte le informazioni

ALBIOLO – Festivalbeer 2025 porta ad Albiolo tre giorni di musica e birre artigianali. Da giovedì 19 a sabato 21 giugno, appuntamento all’area feste di Via San Francesco per vivere un fine settimana di festa in compagnia – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Al fresco tra linguine allo scoglio e polenta fumante: a Cuveglio arriva la Sagra di Inizio Estate. L’evento si terrà sabato 21 e domenica 22 giugno nella cornice della Baita Santa Maria – Tutte le informazioni

VARESE – Ad Avigno torna la Festa Patronale: tre giorni di eventi, sapori e comunità. Dal 20 al 22 giugno musica, spettacoli, giochi, mercatini e piatti tipici animeranno la 29ª edizione della Festa Patronale di Avigno, organizzata dalla Comunità Pastorale “Maria Madre Immacolata” – Tutte le informazioni

BRINZIO – A Brinzio arriva la prima Sagra del cacciatore, appuntamento al parco Piccinelli. Un weekend dedicato ai sapori della natura, con piatti a base di selvaggina preparati con cura e ingredienti locali – Tutte le informazioni

MALNATE – Un weekend di festa a Malnate con “La Finestra” e Chef Barzetti. Sabato 21 e domenica 22 giugno, l’area feste di via Pastore a Malnate si trasforma in un punto di ritrovo per grandi e piccoli, con un ricco programma di eventi, gastronomia e cultura – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Fra corse con le balle di fieno, ruba bandiera e bocce, torna il Palio del Seprio. Dal 13 al 22 giugno si disputerà la quarta edizione del Palio del Seprio, che riunisce Castelseprio, Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino e Venegono Inferiore. Previste sfide con gli sport tradizionali, come basket e calcio, e quelli più particolari come la corsa con le balle di fieno e il lancio delle uova – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Gorla Minore si tinge di colori “Aspettando il Palio”. Anche se il Palio vero e proprio tornerà nel 2026, domenica 22 giugno a Gorla Minore i rioni Füntanin, Üona, Barsanela e Desertu si sfideranno in una giornata di giochi “Aspettando il Palio” – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Weekend caldo a Gorla Maggiore: torna il Palio. Da sabato 21 a domenica 29 giugno Gorla Maggiore si animerà di sfide e giochi grazie al Palio. Domenica la cuccagna – Tutte le informazioni

BESNATE – Musica e costine, a Besnate una serata insieme apre il Minipalio del quarantesimo. Aperitivo, cena, accompagnamento musicale dal vivo e un grande concerto del JPII Choir: è la serata che celebra quattro decenni dell’iniziativa che unisce la comunità del paese – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Torna la Festa del Solstizio d’Estate: a Cuggiono cultura, ambiente e comunità. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno un programma come sempre ricco, tra libri, musica, yoga, la tipica paella – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Festa Pro Loco. Domenica 22 giugno, Parco della Magana organizza una giornata con giochi, sapori locali, solidarietà e stand associativi, aperta a famiglie e cittadini – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Musica senza confini con il liceo musicale Malipero. Per finire il 22 giugno, presso l’Arena Estate dei Giardini Estensi, la città celebrerà il sax in tutte le sue sfumature: talentuosi sassofonisti diretti dal M° Giuseppina Levato offriranno armonie coinvolgenti. In caso di maltempo l’evento si sposterà al Salone Estense – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Concerto di Alessandro Marano. Domenica 22 giugno, presso Villa Castelbarco, concerto pianistico con Alessandro Marano in una cornice storica, ad ingresso libero – Tutte le informazioni

MORAZZONE – La banda “M.A.M.” Ragazzi di Morazzone si esibisce nel “Concerto d’Estate” domenica 22 alle ore 21 nel cortile dell’Opera pia don Eugenio Castiglioni – Tutte le informazioni

VARESE – Sax and Go: nona edizione della Festa d’Estate Saxofonistica. Il 22 giugno alle ore 17 l’Arena Estate ai Giardini Estensi ospita la seconda tappa del festival, dopo l’evento inaugurale di Cassano Magnago del 21 giugno, per un pomeriggio di musica sax – Tutte le informazioni

VARESE – Ars Sonora 2025 a Villa Panza. Venerdì 20 giugno inaugurazione della rassegna con la lezione-concerto “American Keys”, a cura della pianista Anna D’Errico: un percorso tra arte minimalista e musica sperimentale del Novecento – Tutte le informazioni

BESOZZO – La Filarmonica in concerto. Sabato 21 giugno, ore 20:45, il concerto del poema sinfonico dedicato a Caravaggio nel suggestivo Chiostro Comunale: un evento gratuito per tutta la comunità – Tutte le informazioni

TRADATE – Musica e solidarietà al Teatro Nuovo di Tradate con il “Fall in Blue Trio” e la Casa della Città solidale. L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle 21. Ingresso ad offerta libera: tutto il ricavato sarà destinato al progetto “Non lasciamoli soli!” per la costruzione di un pozzo nel villaggio di Mwangatini, in Kenya – Tutte le informazioni

SARONNO – All’ex Isotta Fraschini di Saronno si torna a ballare, con Block Party Vol. 3. Sabato 21 giugno una serata di musica elettronica con i DJ resident Fittavolini e Lalo a cui seguirà l’ospite della serata, Astroloop – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Il 22 giugno musica a Casciago a Villa Castelbarco con Alessandro Marano. Il secondo appuntamento della Stagione Musicale 2025 si concentra su un virtuoso del pianoforte – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASTELLANZA – Roda Favela al Teatro Dante. Venerdì 20 giugno, ore 21, il Cinema Teatro Dante ospita “Roda Favela”: spettacolo che unisce teatro, danza, musica e video, raccontando la vita nelle favelas brasiliane. Ingresso a donazione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Le “Città Invisibili” del Teatro Blu arrivano sul lago di Garda. Sabato 21 giugno a Solano del Lago andrà in scena lo spettacolo del Festival Teatrale Itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Casnate con Bernate lo spettacolo delle “Hostress”. Domenica 22 giugno al Parco di Villa Ratti lo spettacolo per il Festival Teatrale Itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

LIBRI

BRIZIO – A Brinzio Diana Ceriani presenta “Baita, racconti e storia di un uomo”. Un pomeriggio tra parole, emozioni e musica per ricordare una figura speciale: l’appuntamento è sabato 21 giugno alle 17.30 – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CASALZUIGNO – Il borgo di Arcumeggia si risveglia, s’inaugura la mostra dedicata al paese dipinto. Domenica 4 maggio alle ore 15.00, presso la storica Sangalleria di Vicolo Malcotti a Casalzuigno, si inaugura la mostra “Arcumeggia in Arte”, che resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno 2025 – Tutte le informazioni

CAIRATE – Sguardi sull’acqua, l’arte di Manuela Chinetti in mostra al Monastero di Cairate. Dal 21 giugno al 6 luglio 2025, un invito alla contemplazione attraverso la pittura, con ingresso libero – Tutte le informazioni

INCONTRI

LUINO – Tutte le possibilità di Affido familiare in un corso a Luino. Inizia online il 13 giugno e prosegue in presenza al Cag di Luino per successivi 3 incontri il percorso sulle diverse forme di Affido promosso dalla Comunità montana Valli del Verbano – Tutte le informazioni

SPORT

GAVIRATE – Appuntamento con il grande canottaggio: sabato 21 e domenica 22 vanno in scena i Campionati Italiani per le categorie Under 23, Under 17 ed esordienti – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Tre incontri tra professionisti e otto di pugilato olimpico in programma sabato 21 nella “Notte della boxe” organizzata da Boxe Team Camacho – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino un torneo di calcio in ricordo di Giuseppe Vuolo. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia con la partecipazione della famiglia, si svolgerà dal 9 al 22 giugno all’oratorio di Voldomino – Tutte le informazioni

LUVINATE – Il grande calcio estivo torna a Luvinate: al via il torneo dal 9 al 28 giugno. Sedici squadre iscritte per il settimo anno consecutivo, finale il 28 giugno. In parallelo anche un torneo di bocce e cucina sempre aperta – Tutte le infomazioni

MORAZZONE – A Morazzone torna il torneo “Settebello a Morazzello”: in campo per il Memorial Luca Olmi. Dal 16 giugno al 4 luglio 2025 si gioca la seconda edizione del torneo di calcio a 7 sul sintetico centrale del Morazzone. Premi alle prime tre squadre classificate – Tutte le informazioni