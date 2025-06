Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 27, 28, 29 giugno

Un weekend per valutare lo stato delle acque del lago di Varese. Sabato 28 e domenica 29 sul lungolago di Gavirate un weekend ricco di iniziative per promuovere il risanamento del lago di Varese. Tra le iniziative più importanti Aqst presenta i risultati raggiunti durante il sesto anno di attività al convegno: “Il lago che vogliamo”. A Caldana arriva la tragedia greca: in scena “Agamennone” di Eschilo con Kerkis Teatro Antico. L’evento si inserisce nella rassegna “Teatro sotto la Luna”, promossa da FITA Varese, che porta nei teatri e nei luoghi all’aperto della provincia spettacoli di qualità nell’ambito del teatro amatoriale. Il mondo secondo Marco Oggian: al MIDeC di Laveno Mombello va in scena “Iperoggetti”. Attraverso un allestimento che attraversa il design, l’arte e la comunicazione visiva, Iperoggetti si presenta come una mappa tangibile del pensiero dell’artista. Una camminata per conoscere la Valle della Bevera. Un’occasione speciale per conoscere l’importanza di questi ambienti preziosi, guidati da un’esperta guida ambientale AIGAE. L’attività è gratuita e aperta a tutti: adulti, bambini, famiglie.

METEO

LE PREVISIONI – Nel weekend in Lombardia caldo estremo fino a 40 gradi. Le previsioni meteo dell’Arpa, che prevede però un minimo abbassamento già da lunedì – Leggi le previsioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Arriva il primo “Ba-Ratto”. Al parco Norma Cossetto scambio di abiti e accessori nel segno della sostenibilità. Un evento inedito a Busto Arsizio che punta a promuovere il riuso e il consumo consapevole – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – La Storia prende vita con la rievocazione della Battaglia di Tornavento. La manifestazione comincia la sera di venerdì 27 giugno e prosegue per tutto il fine settimana tra incontri, esposizioni, rappresentazioni teatrali. Domenica 29 giugno il gran finale con la rievocazione della battaglia – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Dopo sei anni torna la festa della Croce Rossa a Casorate Sempione. L’ultima edizione era stata nel 2019. Ma ora è tutto pronto per il ritorno del Red Summer Fest organizzata dal Comitato di Gallarate– Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – “Birre in circolo”, al Quarto Stato un weekend con dodici artigianali alla spina. Torna il festival su tre giorni promosso dal circolo cardanese in collaborazione con Barley House, con tante varietà diverse, street food, concerto e dj set – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore è tempo di Schiuma Party: sabato 28 giugno una serata di musica, gusto e divertimento. Appuntamento al Parco Pratone con DJ Paolino, stand gastronomico e atmosfera fluo: la Pro Loco, con il supporto degli Alpini e il patrocinio del Comune, organizza una festa estiva per tutte le età – Tutte le informazioni

AGRA – “Regalati un percorso di benessere”: due giornate dedicate alla cura di sé ad Agra. Alla struttura Parco Daini, tra sabato 28 e domenica 29 giugno, un fine settimana tra yoga, trattamenti olistici, conferenze e meditazioni per riscoprire l’equilibrio tra corpo e mente – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Un weekend per valutare lo stato delle acque del lago di Varese. Sabato 28 e domenica 29 sul lungolago di Gavirate un weekend ricco di iniziative per promuovere il risanamento del lago di Varese. Tra le iniziative più importanti Aqst presenta i risultati raggiunti durante il sesto anno di attività al convegno: “Il lago che vogliamo” – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

SOMMA LOMBARDO – Somma Lombardo, “Panzerotto al parco” per la Festa dell’Inclusione. È ormai un momento tradizionale, la festa dell’associazione Ombre Rosse al parco di Corso Europa – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – A Osmate tre sere all’insegna del divertimento con la Festa della birra 2025. Da venerdì 27 giugno a domenica 29, tre appuntamenti ricchi di musica, specialità gastronomiche e – ovviamente – tantissima birra – Tutte le informazioni

MALNATE – Tre fine settimana di festa con Malnate PerBacco. All’area feste di via Pastore la quindicesima edizione della rassegna enogastronomica della Pro Loco malnatese – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti. Tutto pronto per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona: dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti – Tutte le informazioni

VARESE – La comunità di Biumo Inferiore insieme alle parrocchie di Biumo Superiore, San Fermo e Valle Olona in festa. Da Papa Leone alla festa dei SS Pietro e Paolo, il decano e parroco don Maurizio Cantù: “Conoscere meglio l’umanità di San Pietro per rimettere al centro il cammino della chiesa” – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASSINA RIZZARDI – Terra e Laghi a Cassina Rizzardi con “Lottavano così come si gioca”. Uno spettacolo di narrazione per fare luce su un periodo dipinto quasi sempre a tinte fosche, dedicato a una generazione che, forse, non ha perso del tutto – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Torna “Teatro sotto la luna … anche se piove”. Al Teatro Soms di Caldana quattro appuntamenti teatrali, primo appuntamento sabato 21 giugno – Tutte le informazioni

CALDANA – A Caldana arriva la tragedia greca: in scena “Agamennone” di Eschilo con Kerkis Teatro Antico. L’evento si inserisce nella rassegna “Teatro sotto la Luna”, promossa da FITA Varese, che porta nei teatri e nei luoghi all’aperto della provincia spettacoli di qualità nell’ambito del teatro amatoriale – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

LAVENO MOMBELLO – Il mondo secondo Marco Oggian: al MIDeC di Laveno Mombello va in scena “Iperoggetti”.

Attraverso un allestimento che attraversa il design, l’arte e la comunicazione visiva, Iperoggetti si presenta come una mappa tangibile del pensiero dell’artista – Tutte le informazioni

INCONTRI

RESCALDINA – Un viaggio d’estate in Iran tra storia, musica e tradizione con Saeed Mirzazadeh. Venerdì 27 giugno all’osteria sociale “La Tela” un’occasione per immergersi nella cultura persiana attraverso il racconto di un esule, tra antiche memorie e le note avvolgenti del tar – Tutte le informazioni

MUSICA

CASSANO MAGNAGO – Il Woodoo Fest festeggia 10 anni: da Myss Keta a Giorgio Poi nel bosco di Cassano Magnago. Dal 26 al 29 giugno torna nel bosco uno dei festival più amati del Varesotto, con presenze da tutt’Italia. Per festeggiare l’anniversario ritornano alcuni dei nomi più amati delle passate edizione, insieme ai migliori artisti della scena locale, in un programma lungo quattro giorni – Tutte le informazioni

VARESE – “Ossessioni e Variazioni”: un nuovo appuntamento con il Festival Barocco de Gli Speziali. Venerdì 27 giugno alla chiesa di Sant’Imerio di Varese l’evento musicale della XI edizione del festival – Tutte le informazioni

ORINO – A Orino una serata di musica popolare milanese con il gruppo “6 Buoni Motivi”. Venerdì 27 giugno alle ore 21 in piazza XI Febbraio appuntamento con il folk lombardo tra ironia, tradizione e note d’autore – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Lirica benefica al castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo. Venerdì 27 giugno il concerto “Ombra sul cuore” per sostenere le iniziative della “Casa delle donne – Anna Andriulo” – Tutte le informazioni

MALNATE – Fiati e funamboli: il concerto d’estate del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate. Sabato 28 giugno l’atteso appuntamento: musica e arti circensi insieme per una serata dedicata a tutte le età – Tutte le informazioni

VARESE – Il Coro Valtinella in concerto nella Chiesa Romanica di Santo Stefano. Sabato 28 giugno, a Bizzozero, un evento speciale per celebrare il 50° anniversario del restauro con la musica corale della tradizione alpina e popolare – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona un concerto diffuso con “Cantautori nel Borgo”. un evento musicale che si sviluppa in diversi luoghi del centro storico castiglionese con l’intento di portare la musica di nuovi cantautori all’ascolto del pubblico – Tutte le informazioni

ISPRA – Il Corpo musicale isprese compie 100 anni e festeggia con un concerto. Appuntamento il pomeriggio di domenica 29 giugno sul lungolago – Tutte le informazioni

VERGIATE – “Tra suono e materia”, la musica tra le opere di Mario da Corgeno. Lo spettacolo organizzato dall’associazione Il Borgo di Lucio Fontana è in programma domenica 29 giugno e vede l’esibizione di Daniele e Federico Curioni – Tutte le informazioni

GALLARATE – Dalla paella ai talenti locali: a Gallarate torna la Festa della Comunità a Moriggia. Nell’edizione 2025 della festa c’è un doppio anniversario: 40 anni della manifestazione e 50 anni di ordinazione per due sacerdoti molto legati a Moriggia – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VALCRESIO – Una camminata per conoscere la Valle della Bevera. Un’occasione speciale per conoscere l’importanza di questi ambienti preziosi, guidati da un’esperta guida ambientale AIGAE. L’attività è gratuita e aperta a tutti: adulti, bambini, famiglie – Tutte le informazioni

MARZIO – Una passeggiata ecologica per famiglie a Marzio. Sabato 28 giugno parte alle ore 9 da piazza Berini la passeggiata guidata gratuita per bambini e genitori promossa dalla Comunità montana – Tutte le informazioni

SPORT

LUVINATE – Il grande calcio estivo torna a Luvinate: al via il torneo dal 9 al 28 giugno. Sedici squadre iscritte per il settimo anno consecutivo, finale il 28 giugno. In parallelo anche un torneo di bocce e cucina sempre aperta – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Da Gavirate una pedalata per tutti lungo il lago di Varese. Sabato 28 giugno una pedalata ad andatura libera lungo la suggestiva pista ciclopedonale che costeggia il lago, con direzione Bardello e Biandronno – Tutte le informazioni

CURLING – Curling, stock sport e aperitivo: una domenica diversa al palaghiaccio di Varese. Il Varese Summer Curling and Stock va in scena dalle 17,45 di domenica 29 giugno: prima le prove sul ghiaccio, poi l’aperitivo in compagnia – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – Farfalle Lilla Dance Show: a Cadrezzate lo spettacolo che unisce danza e impegno sociale. Sabato 28 giugno (ore 21) al Parco Comunale l’esibizione del gruppo 12 Sport Club per sensibilizzare le persone sui disturbi del comportamento alimentare – Tutte le informazioni