Cosa fare con i bambini nel weekend del 20, 21 e 22 giugno a Varese e nel Varesotto

Solo e caldo per il sosttizio d’estate che nel weekend apre ufficialmente la bella stagione. Per bambini e famiglie picnic sotto le stelle e laboratori dedicati in natura, ma anche spettacoli nelle piazze, manifestazioni e tanti giochi, dagli aeroplanini di carta allo sport.

EVENTI

TRADATE – Picnic (scientifico) sotto la stella Sole sabato sera al Parco Pineta. dalle ore 18.15 il Centro didattico apre le porte per “Miti e leggende del Sole”: un picnic unico, tra storie, convivialità e telescopi per conoscere e rendere omaggio al nostro astro in occasione del solstizio d’estate – Come partecipare

ANGERA – Venerdì 20 giugno ritrovo alle 18.30 al Vecchio Castagno di via Varesina 87 per trascorre una Notte in tenda con papà – Scopri di più

VARESE – Giochi tradizionali, laboratori creativi, truccabimbi, popcorn e zucchero filato sabato in piazza San Vittore con Avis che celebra la giornata del Donatore di sangue – L’eventoù

VARESE – Tre giorni di festa nel weekend per la Festa Patronale di Avigno con musica, spettacoli, giochi, mercatini e piatti tipici – Il programma

ALBIZZATE – Un sabato pomeriggio per Piccoli esploratori con storie, passeggiata e laboratorio in natura ad AlBiBosco, lo spazio ludico nuovo, immerso nel bosco a Cascina Bertolina – L’iniziativa

CASSANO MAGNAGO – Una gara di aeroplanini di carta, scacchi e speciali incontri guidati con gli amici a 4 zampe tra le attività per bambini in programma domenica al Pargo della Magana in occasione della Festa della ProLoco – I dettagli

CASTELSEPRIO – Fra corse con le balle di fieno, ruba bandiera, bocce e lancio delle uova, torna il Palio del Seprio, dal 13 al 22 giugno. Previste anche sfide con gli sport tradizionali, come basket e calcio – Tutto il programma

VARESE – Prosegue sino al 27 giugno il denso programma di Giugno Ok, la storica rassegna di sport, musica e convivalità che anima l’oratorio di Biumo Superiore – Tutto il programma

MALNATE – Un weekend di festa a Malnate con “La Finestra” e Chef Barzetti. Sabato 21 e domenica 22 giugno, l’area feste di via Pastore a Malnate si trasforma in un punto di ritrovo per grandi e piccoli, con un ricco programma di eventi, gastronomia e cultura – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Parte la Reading Challenge 2025 promossa dalla Biblioteca di Busto Arsizio per giovani lettori dai 7 ai 14 anni: la sfida consiste nel leggere almeno 5 libri di 5 categorie diverse tra le 10 proposte – Come partecipare

GORLA MINORE – Weekend caldo a Gorla Maggiore: torna il Palio. Da sabato 21 a domenica 29 giugno Gorla Maggiore si animerà di sfide e giochi grazie al Palio. Domenica la cuccagna – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BUGUGGIATE – Venerdì sera il Festival Teatrale Itinerante del Teatro Blu “Terra e Laghi” arriva alla scuola dell’infanzia con La Cuoca Primavera, uno spettacolo per bambini e famiglie aperto a tutti, alla ricerca della ricetta perfetta. Partecipazione libera e gratuita – Lo spettacolo

TRADATE – Venerdì sera in piazza Mazzini va in scena lo spettacolo Il Piccolo Principe per la rassegna Terra e Laghi. Partecipazione libera e gratuita – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato pomeriggio il Thinker Lab propone ai bambini dai 7 anni in su un laboratorio nel Paeco Mantegazza del Castello di Masnago, per scoprire il mondo nascosto delle foglie – L’evento

TRADATE – Si intitola Il volo in musica lo speciale laboratorio creativo, naturalistico ed emozionale con arpe e arpisti della HarpBeat Orchestra in programma domenica mattina al Parco Pineta. Attività gratuita su prenotazione – Come partecipare

TRADATE – Laboratorio di Bombe di semi e letture animate a tema sabato pomeriggio ad associazione Pando per bambini dai 3 ai 7 anni. Attività ad offerta libera – La locandina

ANGERA – Venerdì 20 giugno alle 20.45 in biblioteca una serata di giochi da tavolo dai 9 anni in su, a ingresso gratuito, animata da Andrea e Livia in italiano e in inglese – Come partecipare

COCQUIO TREVISAGO – Terzo appuntamento sabato 14 giugno alle ore 15 con il laboratorio di scultura lignea per ragazzi tra 11 e 18 anni Scolpire il mare, proposto da Pargolario e Associazione Marinai nella bottega del maestro Sergio Terni-L’iniziativa

SPORT

VARESE – La Casa del Giocattolo solidale propone mattinate gratuite di Minibasket per bambini dai 6 ai 12 anni. Il prossimo appuntamento è per sabato 21 giugno alle 10 dal campo dell’Oratorio di Biumo Inferiore – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – Domenica la nuova edizione del Trofeo Lions per i piccoli ciclisti, una gara storica ricca di sport, comunità ed educazione – La manifestazione

IN NATURA

TRADATE – In omaggio al solstizio d’estate è dedicata al Fuoco questa nuova domenica di Porte Aperte al Centro Didattico Scientifico, con giochi ed esplorazioni in natura e uno speciale viaggio per piccoli astronauti in EcoPlanetario alla scoperta del fuoco nell’Universo, tra stelle e pianeti – L’evento

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

SARONNO -Sabato 21 giugno, dalle 10 alle 18, le Donne in Nero e 4 passi di Pace invitano tutti a costruire un’installazione simbolica con Abitini in piazza: sul selciato di piazza Libertà verranno disposti abiti di bambini. Ognuno rappresenterà una giovane vita spezzata dalla guerra – L’iniziativa

LUINO – Tutte le possibilità di Affido familiare in un corso partito lo scorso 13 giugno e che prosegue in presenza al Cag di Luino sulle diverse forme di Affido promosso dalla Comunità montana Valli del Verbano – Tutte le informazioni

PER TUTTI – L’estate in provincia entra nel vivo: dalla festa sarda a Ternate alla Sagra di Inizio Estate di Cuveglio, poi musica, teatro e sport in questo fine settimana di giugno – Che fare nel weekend