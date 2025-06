Cosa fare con i bambini nel weekend del 27, 28 e 29 giugno a Varese e nel Varesotto

Sole caldo-caldissimo in quest’ultimo weekend di giugno dove giochi d’acqua e tuffi rinfrescanti sono consigliatissimi a bambini e famiglie. In programma anche manifestazioni di piazza, storiche o per la pace, corse e pedalate intorno al lago ed esplorazioni in biblioteca o in natura, tra castelli di vampiri, cave, torrenti e panorami mozzafiato in cui ritrovare meraviglia, genitori e figli insieme.

EVENTI

VARESE – “Wake Up Varese” è il titolo dell’iniziativa che venerdì 27 giugno, a partire dalle 18, porterà in piazza della Repubblica – e poi lungo le vie del centro – giovani, attivisti, cittadine e cittadini che credono che la pace non sia un’utopia, ma un’urgenza – L’evento

CASORATE SEMPIONE – Animazione con gonfiabili, gioco dell’oca gigante, truccabimbi, Supereroi dell’Associazione Mati ODV e l’intramontabile “Ambulanza dei Pupazzi” tra le attività per bambini in programma per la Red Summer Fest promossa dal Comitato della Croce Rossa di Gallarate il 28 e 29 giugno – Qui i dettagli

MALNATE – Fiati e funamboli: il concerto d’estate del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate. Sabato 28 giugno l’atteso appuntamento: musica e arti circensi insieme per una serata dedicata a tutte le età – Qui tutte le info

SUMIRAGO – Tra le iniziative per la Festa patronale di Quinzano nel weekend c’è anche una domenica dedicata alle famiglie picnic comunitario nel parco che nel pomeriggio diventa Quinzapark, il parco giochi per tutte le età, e le finali del torneo di beach volley e spettacolo pirotecnico in serata – Tutto il progamma nei dettagli

VENEGONO SUPERIORE – Sabato sera lo Schiuma Party al Parco Pratone con DJ Paolino, stand gastronomico e atmosfera fluo è una festa per tutte le età promossa dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

VARESE – Saranno i fuochi d’artificio a chiudere venerdì sera il denso programma di Giugno Ok, la storica rassegna di sport, musica e convivalità che anima l’oratorio di Biumo Superiore – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Parte la Reading Challenge 2025 promossa dalla Biblioteca di Busto Arsizio per giovani lettori dai 7 ai 14 anni: la sfida consiste nel leggere almeno 5 libri di 5 categorie diverse tra le 10 proposte – Come partecipare

GORLA MINORE – Weekend caldo a Gorla Maggiore: torna il Palio. Fino a domenica 29 giugno Gorla Maggiore si animerà di sfide e giochi grazie al Palio – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

CARDANO AL CAMPO – Si intitola Filastrocche e favole al telefono lo spettacolo su Gianni Rodari che andrà in scena sabato pomeriggio al parco Usuelli per il Festival teatrale itinerante Terra e Laghi del Teatro Blu – Lo spettacolo

VENEGONO INFERIORE – Sabato 28 giugno torna il festival “C’era una volta” con lo spettacolo itinerante Peter Pan, una rappresentazione immersiva sui sentieri del parco del Seminario per famiglie, a cura dell’associazione Oplà – L’iniziativa

ANGERA – Domenica 29 giugno alle ore 16.30 il Teatro dei burattini di Varese è ospite del giardino di Amaltheatro, a Barzola, per raccontare in kamishibai Puntino e altre storie – L’evento

SALTRIO – Le serate per bambini e famiglie con il cinema all’aperto di Esterno Notte partono venerdì ì alle ore 21.45 al Parco degli alpini di Colle San Giorgio con Prendi il volo (titolo originale Migration), un’avventura di crescita familiare di cui sono protagoniste delle anatre alla scoperta di nuovi mondi, altre possibilità – La rassegna

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Castelli di vampiri da costruire o da eplorare in Biblioteca sabato, per bambini e ragazzi, nel programma della Notte bianca del Lettore di Varese – L’evento

VIGGIÙ – Si intitola Esploratori in cava il laboratorio in natura per bambini organizzato da Naturalis Insubria, con il patrocinio del Comune di Viggiù e in collaborazione con Viggiù 4 Kids per domenica pomeriggio – Come partecipare

AGRA – Giochi di movimento e conoscenza dei cristalli con Veronica Maltrasso per bambini tra i 5 e i 12 anni sabato pomeriggio al parco Saini in occasione delle giornate dedicate al Benessere – Scopri di più

SPORT

GAVIRATE – Parte sabato pomeriggio con Ride for lake, una pedalata aperta a tutti sulla ciclabile con soste culturali tra ghiacciaie e chiostro, il weekend della Run for Lake. In priìogramma domenica le competizioni, inclusa in mattinata la KidsRUN for Lake Varese, una corsa dedicata ai bambini tra i 6 e i 12 anni – Come partecipare

IN NATURA

MARZIO – Sabato mattina parte parte alle ore 9 da piazza Berini una passeggiata ecologica per famiglie, guidata e gratuita promossa dalla Comunità montana, con pausa per una gustosa merenda al Belvedere degli Alpini – L’iniziativa

ARCISATE – Il Parco del Campo dei Fiori propone per sabato mattina una camminata per conoscere la Valle della Bevera, guidati da un’esperta guida ambientale AIGAE. L’attività è gratuita e aperta a tutti: adulti, bambini, famiglie – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Una domenica tra natura, letture animate e viaggi spaziali per piccoli Astronauti coinvolti in “Missione Marte”in questa nuova domenica di Porte Aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario – L’evento

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

TRAVEDONA – Sabato mattina c’è SelvaticaMente, una mostra documentario aperta al pubblico che racconta il progetto educativo in natura per bambini dai 2 ai 7 anni portato avanti dall’associazione Il Soffione – L’iniziativa

BESOZZO – Nutrizionista, osteopata e un’esperta di allattamento partecipano alla Camminata per mamme con figli fino a 3 anni in programma mercoledì 2 luglio dalle ore 9.15 nel piazzale della chiesa di Bogno. Iniziativa gratuita ma posti limitati – Come partecipare

CADREZZATE CON OSMATE – Farfalle Lilla Dance Show è il titolo dello spettacolo che unisce danza e impegno sociale in programma sanato sera al Parco Comunale per sensibilizzare le persone sui disturbi del comportamento alimentare – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO– Arriva il primo “Ba-Ratto” al parco Norma Cossetto, con scambio di abiti e accessori nel segno della sostenibilità. Un evento inedito a Busto Arsizio che punta a promuovere il riuso e il consumo consapevole – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Tantissime iniziative dedicate ai laghi o sui laghi del nostro territorio in quest’ultimo, caldo, weekend di giugno ricco anche di iniziative culturali tra spettacoli e passeggiate alla scoperta del territorio – Che fare nel weekend